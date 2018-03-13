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11:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера никогда не будет ныть. Цитаты тура

Самые яркие высказывания 22-го тура премьер-лиги.

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1. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»:
РОСТОВ — ЗЕНИТ — 0:0.

— Мы столкнулись с проблемой еще в прошлом году — голы забивает исключительно Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него — это большая проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц.

2. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
СПАРТАК — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0.

— Я доволен игроками, которые у меня есть, и доволен действиями руководства. Для меня мои игроки — сильнейшие. И я никогда не буду ныть.

3. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива»:
УРАЛ — ЛОКОМОТИВ — 0:2.

— Поле было не только против нас, но и против «Урала», поскольку уральцы очень техничные и играют в комбинационный футбол, они не получили преимуществ от домашней игры. Никто от этой встречи не получил удовольствия: ни зрители, ни лига. Никто!

4. Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС
АМКАР — АРСЕНАЛ — 0:2.

— Должен с сожалением констатировать, что арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча. У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован. Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу «Амкар», его руководителям, игрокам и болельщикам.

5. Тимофей КАЛАЧЕВ, полузащитник «Ростова»:
РОСТОВ — ЗЕНИТ — 0:0.

— (О словах Магомеда Оздоева про плохой газон в Ростове.) Поверьте: футболисты «Ростова» технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

6. Александр ДОВБНЯ, голкипер «СКА-Хабаровск»
СПАРТАК — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0.

— Ловлю кураж против «Спартака»? Так я же не тренируюсь. Прихожу на тренировку и просто смотрю. И на сборах не был.

7. Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»
ДИНАМО — КРАСНОДАР — 0:0.

— В целом сыграли неплохо, владели мячом. Менять тактику из-за погоды? Это не футбол — долбить туда-сюда, надеяться на подбор. Это не в нашем стиле.

8. Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «СКА-Хабаровск»
СПАРТАК — СКА-ХАБАРОВСК — 1:0.

— Честно говоря, не хочется говорить плохое слово, но высосанный штрафной! На последних минутах это немаловажный фактор — любой стандарт превращается в опасность. А когда есть такой исполнитель как Фернанду, тем более… Надо посмотреть, чтобы не голословить. На мой взгляд, штрафной был придуман.

9. Артем ДЗЮБА, нападающий «Арсенала»
АМКАР — АРСЕНАЛ — 0:2.

— Пенальти на мне? Ребята, смотревшие повтор, говорили, что там у меня одна нога оказалась на линии штрафной, поэтому понял, что это 11-метровый.

10. Антон ШУНИН, голкипер «Динамо»
ДИНАМО — КРАСНОДАР — 0:0.

— Возможно, были небольшие ошибки, потому что мяч заледенел и покрылся коркой льда. Иногда было проблематично его выбить. Плюс поле было мокрое, скользкое, приходилось отдавать друг другу пасы более аккуратно.

Лидеры по очкам
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 70
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 62
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 54.

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