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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» вперед летит. Рейтинг «СЭ»

Главные события 23-го тура.

Источник: Спорт-Экспресс

ПУШКА ФЕРНАНДУ

«Спартак» был близок к провалу, вратарь Довбня — к прижизненной канонизации хабаровскими болельщиками, а Промес, не забивший пенальти — к публичной казни. Но Фернанду шикарным ударом забил со штрафного и спас товарища.

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СЕМИН КРИТИКУЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Юрий Павлович имеет право говорить, что хочет и когда хочет. Тем более его команда с отрывом лидирует. В Екатеринбурге мэтр взял очередные три очка, но не пощадил организаторов: «Удовольствия от игры в таких условиях на таком поле не получил никто!».

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КАРПИН ЕДВА НЕ ОБЫГРАЛ МАНЧИНИ

У «Зенита» проблемы. Кризис, конечно, может испариться так же быстро, как пришел, но на данном этапе все столь грустно, что даже ничьей в Ростове питерцам впору радоваться: Ионов загубил несколько выходов один на один, а судья не назначил пенальти за явный фол на Калачеве. И все это на фоне обилия травм у сини-бело-голубых.

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ДЗЮБЕ ПОМОГАЮТ

«Арсенал» во втором туре подряд победил со скандалом. Сначала был странный гол «Ахмату», когда грозненцы обвинили туляков в несоблюдении правил фэйр-плей. А теперь главе судейского корпуса Будогосскому пришлось извиняться перед «Амкаром» за ошибки арбитра Вилкова (тот назначил в ворота пермяков два пенальти и удалил двух их игроков). Но что толку с этого пермскому клубу? Очков не вернуть.

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ЦСКА ПРОРВАЛО

Армейцы в первых матчах года мало забивали, Виктор Гончаренко регулярно жаловался на проблемы в реализации, но в Грозном красно-синие сыграли на удивление результативно. И даже задержка в аэропорту чеченской столицы на несколько часов не могла омрачить радость от неожиданно уверенной победы.

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«УФА» НАШЛА НОВОГО ЗИНЧЕНКО?

Кажется, совсем еще недавно молодой украинец играл за уфимцев у Перевертайло, а теперь его регулярно выпускает в составе «Сити» сам Гвардьола. Тем временем в башкирском клубе появилась новая потенциальная звезда. Казахстанец Сайдахмет дебютировал, став первым футболистом 2000 года рождения, принявшим участие в матче премьер-лиги, и сразу же поучаствовал в двух голевых атаках. Будем наблюдать.

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12 марта© Ньюстюб
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