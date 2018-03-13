«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком

«Зенит» уважает своих болельщиков и своего главного тренера, и призывает главного тренера и болельщиков быть взаимовежливыми, цитирует заявление «Зенита» ФАН.



Ранее болельщик сине-бело-голубых выложил в свой «инстаграм» фотографию с гостевого матча с «Ростовом» в 22-м туре российской Премьер-Лиги (0:0) и в подписи к ней оскорбил Манчини. Итальянский специалист грубо отреагировал на фразу фаната в комментариях.