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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком

«Зенит» прокомментировал инцидент с болельщиком команды и главным тренером Роберто Манчини.

Источник: AP 2018

«Зенит» уважает своих болельщиков и своего главного тренера, и призывает главного тренера и болельщиков быть взаимовежливыми, цитирует заявление «Зенита» ФАН.

Ранее болельщик сине-бело-голубых выложил в свой «инстаграм» фотографию с гостевого матча с «Ростовом» в 22-м туре российской Премьер-Лиги (0:0) и в подписи к ней оскорбил Манчини. Итальянский специалист грубо отреагировал на фразу фаната в комментариях.

Ростов 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.03.2018, 14:00 Зрители: 12873 основной раунд: 22-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Валерий Карпин Роберто Манчини
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Тимофей Калачев 2
67′ Александр Гацкан (к) 84
Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
73′ Дмитрий Скопинцев 77
Евгений Макеев 16
85′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
36′ 65′ Александр Сапета 21
Аяз Гулиев 8
1 Юрий Лодыгин
19 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович (к) 43′
27 Магомед Оздоев 88′
11 Себастьян Дриусси 8′
8 Матиас Краневиттер
30 Эмануэль Маммана 11′
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 70′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 59′
9 Александр Кокорин
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 0
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 8
18 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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