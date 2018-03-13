В Национальной хоккейной Лиге сделали видео-счетчик голов российского форварда.
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
«Зенит» прокомментировал инцидент с болельщиком команды и главным тренером Роберто Манчини.
«Зенит» прокомментировал инцидент с болельщиком команды и главным тренером Роберто Манчини.
«Зенит» уважает своих болельщиков и своего главного тренера, и призывает главного тренера и болельщиков быть взаимовежливыми, цитирует заявление «Зенита» ФАН.
Ранее болельщик
|Валерий Карпин
|Роберто Манчини
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)