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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зачем Манчини говорит о селекции?

«СЭ» разбирается в жалобах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на нехватку футболистов.

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ТРАНСФЕРЫ «ЗЕНИТА» В ЗИМНЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО

Пришли
з. Эльмир НАБИУЛЛИН Рубин
п. Магомед ОЗДОЕВ Рубин
н. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ Тосно.

Ушли
в. Максим РУДАКОВ ХИК Финляндия (аренда)
з. Дмитрий БОГАЕВ СКА-Хабаровск
з. Максим КАРПОВ СКА-Хабаровск (аренда)
з. Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Арсенал (аренда)
п. Кристиан НОБОА Рубин (аренда)
п. Олег ШАТОВ Краснодар (аренда)
н. Артем ДЗЮБА Арсенал (аренда).

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На пресс-конференции после матча с «Ростовом» (0:0), в котором питерцы не нанесли ни одного удара в створ ворот, итальянец вновь посетовал на селекцию: «Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц».

Вся критика Манчини по трансферам не персонифицирована — на первый взгляд, непонятно, в чей адрес Роберто все это говорит. Но не стоит думать, что тренер идет в атаку, стремится расстаться и сжигает мосты. Скорее, это некая защитная реакция и в какой-то мере уход от ответственности.

Манчини не то что не называет фамилий, он даже не произносит слова «они». Просто акцентирует внимание, старательно оговариваясь, что не жалуется, а говорит о проблемах только тогда, когда об этом спрашивают. Но подбором футболистов не занимаются люди из воздуха, в «Зените» на уровне оперативных переговоров за это направление отвечают двое — Оресте Чинквини (будем считать его спортивным директором, поскольку на сайте клуба не сказано иного) и Вячеслав Малафеев (еще один заместитель спортивного директора).

Вряд ли Роберто недоволен соотечественником. Значит, претензии Малафееву?

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КОГО КУПИЛИ МАНЧИНИ

Зимой питерцы приобрели трех футболистов (Заболотный, Набиуллин и Оздоев) и с четырьмя расстались (Шатов, Нобоа, Новосельцев и Дзюба).

По моей информации, и Оздоева, и Набиуллина хотел Манчини — и клуб это пожелание исполнил. Что касается Заболотного, то игрок находился на рынке — и в «Тосно» понимали, что удержать форварда, который хорошо проявил себя в первой половине чемпионата и попал в сборную, не получится.

В итоге «Зенит» забрал Антона, заплатив 1,5 миллиона евро. Специально посмотрел высказывание Роберто сразу после того, как сделку оформили официально. «У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — я имею в виду дальний пас на центрального нападающего, — сказал Манчини. — Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия соответствующего исполнителя. Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, создает проблемы сопернику. Заболотный особенно хорош на втором этаже. А ранее мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси».

Итак Манчини, как минимум, не возражал против приобретения Заболотного и этот переход не блокировал. Сейчас у «Зенита», помимо этого форварда, есть Дриусси, Полоз и Кокорин — если четырех, пусть и не чистых, нападающих недостаточно, то что же говорить о ЦСКА, где в атаке иногда выходит даже опорник Вернблум?

Отдельно упомяну о ситуации с Набиуллиным и Оздоевым. Первый вышел на рынок еще летом, но 4 миллиона евро смог заплатить только «Зенит». «Спартак» и тогда, и теперь заходил на обоих футболистов, но в итоге красно-белые тратиться не стали. В случае с Набиуллиным все понятно — судя по всему, уже в январе сине-бело-голубые знали, что Кришито продлевать контракт не станет, а Жиркову в августе исполнится 35 лет. Эльмир постепенно адаптируется, и, учитывая дефицит на позиции левого защитника в сборной, может стать в национальной команде основным.

Что касается Оздоева, то помня о расставании с Нобоа (эквадорец взят бесплатно, пусть и на трехлетний контракт), это, на мой взгляд, не усиление состава, а его усреднение. А, учитывая уход не только Нобоа, но и Шатова, потеря двоих футболистов и приход одного Оздоева видится шагом спорным.

Еще один игрок, которого хотел Манчини — полузащитник «Ахмата» Антон Швец. И здесь «Зенит» максимально старался удовлетворить требования тренера. За хавбека, который к зимнему перерыву провел в РФПЛ всего 15 матчей, питерцы предложили 4 миллиона евро, но получили отказ. А платить больше — это уже перебор.

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КОГО МАНЧИНИ НЕ КУПИЛИ

В ходе переговоров по Смолову с «Краснодаром» Малафеев допустил, на мой взгляд, две ключевые ошибки. Во-первых, южане узнали не просто о заинтересованности «Зенита», а о том, что именно Манчини хотел бы видеть у себя этого форварда. В итоге питерцам не удалось снизить цену, «быки» от своей позиции не отступили, разделив в итоге сделки по Дзюбе/Шатову и Смолову.

В результате генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг получил то, что хотел — Шатова на выгодных условиях (аренда до конца чемпионата — 25 миллионов рублей, и эти деньги заплатит сам футболист, а затем 5 миллионов евро за полноценный трансфер). А Малафеев остался и без Дзюбы, который ушел в аренду в «Арсенал», и без Шатова (возможно, навсегда), и без Смолова.

И второе. Не знаю, насколько правдива история, но в футбольном мире обсуждают диалог, который якобы состоялся между Федором и спортивным директором сине-бело-голубых. Смолов, услышав о предложении перейти в аренду, спросил, зачем ему это нужно. «Повысишь свою капитализацию», — таким был ответ. «У меня она и так высокая», — произнес Смолов. На этом разговор закончился.

Но мне бы не хотелось все сводить к одной фигуре.

Малафеев — легенда «Зенита», он работает в футбольном бизнесе лишь первый год и только набирает свою команду.

Вячеслав находится в форс-мажоре и в условиях постоянных сравнений с Константином Сарсанией, замену которому найти в России крайне сложно. Общая разбалансировка в спортивной части управления клубом, возникшая после ухода Константина, и привела, на мой взгляд, к такой ситуации.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В конце прошлого года у Манчини появился более чем реальный вариант из Китая: «Шанхай Шеньхуа» предлагал контракт на 12 миллионов евро в год, но итальянец отказался. Логика простая — во-первых, его главной целью была и остается работа в Европе (проекты, где трудился Роберто, в финансовом плане позволяют чувствовать себя уверенно). Во-вторых, не хотелось оставлять «Зенит» на полпути.

До следующего тура — так уж сложился календарь — более месяца. Манчини уже никого не купят, жалобы на селекцию пора прекратить. Это летом можно порассуждать о возможном трансфере форварда Иммобиле, о приходе на пост спортивного директора Мончи, работающего сейчас в «Роме». О том, удастся ли все же купить Смолова.

Сейчас «Зениту» пора спасать сезон. Команда отстает от первого места на 10 очков — и борьба за титул, похоже, завершена. Сейчас клубу необходимо сделать все, чтобы занять второе место и отобраться в Лигу чемпионов напрямую. Манчини стоит напомнить, что в покупку новичков прошлым летом вложено около 100 миллионов евро, что на момент начала октября (понятно, что смерть Константина Сарсании разделила сезон на «до» и «после», но нужно жить дальше) «Зенит» шел безоговорочно первым. И что никакие, даже самые лучшие в мире, судьи не помешали «Зениту» одержать феерическую победу над «Спартаком» со счетом 5:1.

Вот об этом, на мой взгляд, клубу и стоит напомнить тренеру.

Сергей ЕГОРОВ

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