Зачем Манчини говорит о селекции?
«СЭ» разбирается в жалобах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на нехватку футболистов.
«СЭ» разбирается в жалобах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини на нехватку футболистов.
ТРАНСФЕРЫ «ЗЕНИТА» В ЗИМНЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО
Пришли
з. Эльмир НАБИУЛЛИН Рубин
п. Магомед ОЗДОЕВ Рубин
н. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ Тосно.
Ушли
в. Максим РУДАКОВ ХИК Финляндия (аренда)
з. Дмитрий БОГАЕВ СКА-Хабаровск
з. Максим КАРПОВ
з. Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ Арсенал (аренда)
п. Кристиан НОБОА Рубин (аренда)
п. Олег ШАТОВ Краснодар (аренда)
н. Артем ДЗЮБА Арсенал (аренда).
На
Вся критика Манчини по трансферам не персонифицирована — на первый взгляд, непонятно, в чей адрес Роберто все это говорит. Но не стоит думать, что тренер идет в атаку, стремится расстаться и сжигает мосты. Скорее, это некая защитная реакция и в
Манчини не то что не называет фамилий, он даже не произносит слова «они». Просто акцентирует внимание, старательно оговариваясь, что не жалуется, а говорит о проблемах только тогда, когда об этом спрашивают. Но подбором футболистов не занимаются люди из воздуха, в «Зените» на уровне оперативных переговоров за это направление отвечают двое — Оресте Чинквини (будем считать его спортивным директором, поскольку на сайте клуба не сказано иного) и Вячеслав Малафеев (еще один заместитель спортивного директора).
Вряд ли Роберто недоволен соотечественником. Значит, претензии Малафееву?
КОГО КУПИЛИ МАНЧИНИ
Зимой питерцы приобрели трех футболистов (Заболотный, Набиуллин и Оздоев) и с четырьмя расстались (Шатов, Нобоа, Новосельцев и Дзюба).
По моей информации, и Оздоева, и Набиуллина хотел Манчини — и клуб это пожелание исполнил. Что касается Заболотного, то игрок находился на рынке — и в «Тосно» понимали, что удержать форварда, который хорошо проявил себя в первой половине чемпионата и попал в сборную, не получится.
В итоге «Зенит» забрал Антона, заплатив 1,5 миллиона евро. Специально посмотрел высказывание Роберто сразу после того, как сделку оформили официально. «У нас появился Заболотный, и только теперь мы можем отрабатывать такую схему игры — я имею в виду дальний пас на центрального нападающего, — сказал Манчини. — Раньше у нас такой возможности не было физически в условиях отсутствия соответствующего исполнителя. Антон борется абсолютно за каждый мяч. Он не всегда его, возможно, отбирает и достает, но даже когда ему не удается заполучить мяч, создает проблемы сопернику. Заболотный особенно хорош на втором этаже. А ранее мы использовали быстрых и маневренных Кокорина и Дриусси».
Отдельно упомяну о ситуации с Набиуллиным и Оздоевым. Первый вышел на рынок еще летом, но 4 миллиона евро смог заплатить только «Зенит». «Спартак» и тогда, и теперь заходил на обоих футболистов, но в итоге
Что касается Оздоева, то помня о расставании с Нобоа (эквадорец взят бесплатно, пусть и на трехлетний контракт), это, на мой взгляд, не усиление состава, а его усреднение. А, учитывая уход не только Нобоа, но и Шатова, потеря двоих футболистов и приход одного Оздоева видится шагом спорным.
Еще один игрок, которого хотел Манчини — полузащитник «Ахмата» Антон Швец. И здесь «Зенит» максимально старался удовлетворить требования тренера. За хавбека, который к зимнему перерыву провел в РФПЛ всего 15 матчей, питерцы предложили 4 миллиона евро, но получили отказ. А платить больше — это уже перебор.
КОГО МАНЧИНИ НЕ КУПИЛИ
В ходе переговоров по Смолову с «Краснодаром» Малафеев допустил, на мой взгляд, две ключевые ошибки.
В результате генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг получил то, что хотел — Шатова на выгодных условиях (аренда до конца чемпионата — 25 миллионов рублей, и эти деньги заплатит сам футболист, а затем 5 миллионов евро за полноценный трансфер). А Малафеев остался и без Дзюбы, который ушел в аренду в «Арсенал», и без Шатова (возможно, навсегда), и без Смолова.
И второе. Не знаю, насколько правдива история, но в футбольном мире обсуждают диалог, который якобы состоялся между Федором и спортивным директором
Но мне бы не хотелось все сводить к одной фигуре.
Вячеслав находится в
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
В конце прошлого года у Манчини появился более чем реальный вариант из Китая: «Шанхай Шеньхуа» предлагал контракт на 12 миллионов евро в год, но итальянец отказался. Логика простая —
До следующего тура — так уж сложился календарь — более месяца. Манчини уже никого не купят, жалобы на селекцию пора прекратить. Это летом можно порассуждать о возможном трансфере форварда Иммобиле, о приходе на пост спортивного директора Мончи, работающего сейчас в «Роме». О том, удастся ли все же купить Смолова.
Сейчас «Зениту» пора спасать сезон. Команда отстает от первого места на 10 очков — и борьба за титул, похоже, завершена. Сейчас клубу необходимо сделать все, чтобы занять второе место и отобраться в Лигу чемпионов напрямую. Манчини стоит напомнить, что в покупку новичков прошлым летом вложено около 100 миллионов евро, что на момент начала октября (понятно, что смерть Константина Сарсании разделила сезон на «до» и «после», но нужно жить дальше) «Зенит» шел безоговорочно первым. И что никакие, даже самые лучшие в мире, судьи не помешали «Зениту» одержать феерическую победу над «Спартаком» со счетом 5:1.
Вот об этом, на мой взгляд, клубу и стоит напомнить тренеру.
Сергей ЕГОРОВ