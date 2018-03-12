Дзюба, Живоглядов и Натхо — герои тура РФПЛ
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов 22-го тура.
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов 22-го тура.
Дмитрий ХОМИЧ (1) — 7,5*. Амкар
Его команда уступила дома (матч прошел в Уфе) «Арсеналу», но 33-летний вратарь вытащил два пенальти.
Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ (1) — 6,5. Уфа
С его фланга соперник угрожал редко, а сам защитник отдал две голевые передачи, благодаря которым «Уфа» смогла обыграть «Анжи».
Максим КАРПОВ (1) — 6,5.
Рагнар СИГУРДССОН (1) — 6,5. Ростов
Прекрасно действовал в центре обороны в матче с «Зенитом», выиграв восемь единоборств из 12-ти у форвардов питерцев Себастьяна Дриусси и Антона Заболотного. На его счету 11 перехватов и пять выигранных верховых единоборств из шести.
Федор КУДРЯШОВ (1) — 6,5. Рубин
Участвовал в двух самых опасных моментах у ворот «Тосно». Первый его прострел с левого края замкнул точным ударом Вячеслав Подберезкин, второй прервал защитник «Тосно» Евгений Чернов. У своих ворот ошибок не допускал.
ФЕРНАНДУ (4) — 6,5. Спартак
Отлично боролся за мяч и много бил по воротам «СКА-Хабаровск». «Спартаку» не хватило его фирменных обостряющих передач, но Фернанду компенсировал их отсутствие красивым победным голом со штрафного.
Бибрас НАТХО (6) — 7,0. ЦСКА
Занимался развитием атак армейцев и постоянно обострял, отметившись двумя результативными пасами в матче с «Ахматом» в Грозном. Бетонировал центр поля, выигрывав почти все единоборства.
Тимофей КАЛАЧЕВ — 6,5. Ростов
В условиях плохого поля на первый план вышли бойцовские качества, с чем у белоруса всегда был полный порядок. Часто вынуждал нарушать на себе правила. Несколько раз удачно обокрал полузащитников «Зенита».
Александр ГОЛОВИН (3) — 7,0. ЦСКА
Вместе с Натхо был лучшим в составе своей команды. Точным ударом открыл счет в игре с «Ахматом», несколько раз удачно вступал в отбор и заработал много фолов.
Антон МИРАНЧУК (3) — 6,5. Локомотив
Был активен на протяжении всего матча с «Уралом» в морозном Екатеринбурге, но важными действиями отметился на первых минутах. На его счету точный удар с лета и прекрасный пас на Эдера в атаке, закончившейся пенальти.
Артем ДЗЮБА (1) — 6,5. Арсенал
Забил сам в начале матча с «Амкаром» в Уфе, а под занавес ассистировал Сергею Ткачеву. Часто и удачно шел в дриблинг, здорово действовал у чужой штрафной, стараясь не только бить по воротам, но и находить острыми передачами партнеров.
* — Оценка «СЭ» в туре
В скобках — количество попаданий в сборные «СЭ».