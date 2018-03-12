Дзюба, Живоглядов и Натхо — герои тура РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ХОМИЧ (1) — 7,5*. Амкар

Его команда уступила дома (матч прошел в Уфе) «Арсеналу», но 33-летний вратарь вытащил два пенальти.

Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ (1) — 6,5. Уфа

С его фланга соперник угрожал редко, а сам защитник отдал две голевые передачи, благодаря которым «Уфа» смогла обыграть «Анжи».

Максим КАРПОВ (1) — 6,5. СКА-Хабаровск

Экс-игрок «Зенита» провел неплохой матч против «Спартака», заблокировал два удара и выполнил девять перехватов. Действовал надежно и аккуратно.

Рагнар СИГУРДССОН (1) — 6,5. Ростов

Прекрасно действовал в центре обороны в матче с «Зенитом», выиграв восемь единоборств из 12-ти у форвардов питерцев Себастьяна Дриусси и Антона Заболотного. На его счету 11 перехватов и пять выигранных верховых единоборств из шести.

Федор КУДРЯШОВ (1) — 6,5. Рубин

Участвовал в двух самых опасных моментах у ворот «Тосно». Первый его прострел с левого края замкнул точным ударом Вячеслав Подберезкин, второй прервал защитник «Тосно» Евгений Чернов. У своих ворот ошибок не допускал.

ФЕРНАНДУ (4) — 6,5. Спартак

Отлично боролся за мяч и много бил по воротам «СКА-Хабаровск». «Спартаку» не хватило его фирменных обостряющих передач, но Фернанду компенсировал их отсутствие красивым победным голом со штрафного.

Бибрас НАТХО (6) — 7,0. ЦСКА

Занимался развитием атак армейцев и постоянно обострял, отметившись двумя результативными пасами в матче с «Ахматом» в Грозном. Бетонировал центр поля, выигрывав почти все единоборства.

Тимофей КАЛАЧЕВ — 6,5. Ростов

В условиях плохого поля на первый план вышли бойцовские качества, с чем у белоруса всегда был полный порядок. Часто вынуждал нарушать на себе правила. Несколько раз удачно обокрал полузащитников «Зенита».

Александр ГОЛОВИН (3) — 7,0. ЦСКА

Вместе с Натхо был лучшим в составе своей команды. Точным ударом открыл счет в игре с «Ахматом», несколько раз удачно вступал в отбор и заработал много фолов.

Антон МИРАНЧУК (3) — 6,5. Локомотив

Был активен на протяжении всего матча с «Уралом» в морозном Екатеринбурге, но важными действиями отметился на первых минутах. На его счету точный удар с лета и прекрасный пас на Эдера в атаке, закончившейся пенальти.

Артем ДЗЮБА (1) — 6,5. Арсенал

Забил сам в начале матча с «Амкаром» в Уфе, а под занавес ассистировал Сергею Ткачеву. Часто и удачно шел в дриблинг, здорово действовал у чужой штрафной, стараясь не только бить по воротам, но и находить острыми передачами партнеров.