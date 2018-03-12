Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству

Источник: РИА "Новости"

Болельщиков «Локо» можно практически поздравлять с чемпионством. Победа над «Уралом» на тяжелом поле отбросила последние сомнения. Да, всякое еще может случиться. Математически даже «Ростов» не потерял шансы на первое место, но в реальности догнать команду Семина уже едва ли возможно. Дело не только в +8 в таблице, но и в том насколько уверено играет «Локо».

В Екатеринбурге уже к 15-й минуте «железнодорожники вели» — 2:0. Все началось на 11-й минуте и, конечно, гол «Локо» был связан с контратакой. Все по классике. Такое ощущение, что еще не все запомнили главную угрозу от команды Сёмина. Коломейцев перехватил мяч, дошел до штрафной и передал его Алексею Миранучку. Тот пробил, так что мяч от Годзюра отскочил к линии штрафной, где уже другой Миранчук в касание слёта поразил ворота.

Прошло всего 4 минуты, как главный судья назначил пенальти в ворота «Урала». Повторы показали, что Балажиц действительно завалил Эдера на газон. Фактически повис на нем. Фернандеш в этом году с точки не промахивается. Голкипер прыгнул в один угол, а португалец направил мяч — в другой.

Несмотря на рыхлый газон команды создали еще несколько моментов в первом тайме.

Больше преуспел «Локо». Непонятно, как Коломейцев не замкнул передачу на дальней штанге! Ему просто нужно было бить ногой, а не головой в падении. А еще с 12−13 метров без помех бил Эдер. «Урал» за первый тайм нанес несколько ударов, хотя больше запомнилось как футболисты Тарханова разбирались между собой. Годзюр почему-то наорал на Балажица и даже начал его толкать.

Во втором тайме газон оказался уже совсем перекопанным. В такой ситуации обороняться всегда проще, чем созидать, поэтому моментов стало меньше. «Локомотив» играл по счету, не убегал вперед большими силами. «Уралу» пришлось тяжко. Особенно, когда Фернандеш поймал кураж и финтами раскидывал соперников, ловя их на противоходе. Португалец столько издевался над соперником, что один раз ему все-таки отомстили и прокинули мяч между ног. Кажется, это была единственная радость для «Урала» в этот вечер.

Игра развивалась в центре поля и при таком ритме гости были ближе к тому, чтобы увеличить отрыв в счете, чем гости — сократить. Самый опасный момент «Урала’случился на 86-й минуте: Бумаль протащил мяч по правому флангу и перевел на Эль-Кабира, который пробил рядом со штангой.

Так «Локо» уверенно одержал победу и оторвался от ЦСКА и «Спартака» на 8 очков. Даже не ощущалось, что у Семина отсутствовали три железных игрока основы: Ари, Фарфан и Гильерме.

Впереди восемь туров. В них «железнодорожники» могут дважды уступить и один раз сыграть вничью и всё равно будут гарантированно на первом месте.

Даже если конкуренты не будут терять очков (что вряд ли).