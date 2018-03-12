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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству

В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью.

Источник: РИА "Новости"

Болельщиков «Локо» можно практически поздравлять с чемпионством. Победа над «Уралом» на тяжелом поле отбросила последние сомнения. Да, всякое еще может случиться. Математически даже «Ростов» не потерял шансы на первое место, но в реальности догнать команду Семина уже едва ли возможно. Дело не только в +8 в таблице, но и в том насколько уверено играет «Локо».

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В Екатеринбурге уже к 15-й минуте «железнодорожники вели» — 2:0. Все началось на 11-й минуте и, конечно, гол «Локо» был связан с контратакой. Все по классике. Такое ощущение, что еще не все запомнили главную угрозу от команды Сёмина. Коломейцев перехватил мяч, дошел до штрафной и передал его Алексею Миранучку. Тот пробил, так что мяч от Годзюра отскочил к линии штрафной, где уже другой Миранчук в касание слёта поразил ворота.

Прошло всего 4 минуты, как главный судья назначил пенальти в ворота «Урала». Повторы показали, что Балажиц действительно завалил Эдера на газон. Фактически повис на нем. Фернандеш в этом году с точки не промахивается. Голкипер прыгнул в один угол, а португалец направил мяч — в другой.

Несмотря на рыхлый газон команды создали еще несколько моментов в первом тайме.

Больше преуспел «Локо». Непонятно, как Коломейцев не замкнул передачу на дальней штанге! Ему просто нужно было бить ногой, а не головой в падении. А еще с 12−13 метров без помех бил Эдер. «Урал» за первый тайм нанес несколько ударов, хотя больше запомнилось как футболисты Тарханова разбирались между собой. Годзюр почему-то наорал на Балажица и даже начал его толкать.

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Во втором тайме газон оказался уже совсем перекопанным. В такой ситуации обороняться всегда проще, чем созидать, поэтому моментов стало меньше. «Локомотив» играл по счету, не убегал вперед большими силами. «Уралу» пришлось тяжко. Особенно, когда Фернандеш поймал кураж и финтами раскидывал соперников, ловя их на противоходе. Португалец столько издевался над соперником, что один раз ему все-таки отомстили и прокинули мяч между ног. Кажется, это была единственная радость для «Урала» в этот вечер.

Игра развивалась в центре поля и при таком ритме гости были ближе к тому, чтобы увеличить отрыв в счете, чем гости — сократить. Самый опасный момент «Урала’случился на 86-й минуте: Бумаль протащил мяч по правому флангу и перевел на Эль-Кабира, который пробил рядом со штангой.

Так «Локо» уверенно одержал победу и оторвался от ЦСКА и «Спартака» на 8 очков. Даже не ощущалось, что у Семина отсутствовали три железных игрока основы: Ари, Фарфан и Гильерме.

Впереди восемь туров. В них «железнодорожники» могут дважды уступить и один раз сыграть вничью и всё равно будут гарантированно на первом месте.

Даже если конкуренты не будут терять очков (что вряд ли).

Григорий Телингатер

Урал 0:2
Первый тайм: 0:2
Локомотив М
12.03.2018, 17:00 Зрители: 5500 основной раунд: 22-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
60 Антон Миранчук 11′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 15′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
Александр Данцев 7
58′ Грегор Балажиц 4
57′ Роман Емельянов 92
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
66′ Петрюс Бумаль 13
60′ Николай Димитров 17
75′ Георгий Чантурия 9
68′ Андрей Егорычев 44
Артем Фидлер 57
77 Антон Коченков
31 Мачей Рыбус
84 Михаил Лысов 42′
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия 61′
59 Алексей Миранчук
60 Антон Миранчук
18 Александр Коломейцев
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90′
28 Борис Ротенберг
24 Эдер 84′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 8
2 Угловые 5
17 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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