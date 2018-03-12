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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» обыграл «Урал» и оторвался от «Спартака» и ЦСКА на 8 очков

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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На 11-й минуте Алексей Миранчук получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Ярослав Годзюр спас свою команду, но мяч отлетел к линии штрафной площади, а там оказался никем не прикрытый Антон Миранчук, который спокойно добил мяч под перекладину.

Спустя несколько минут Грегор Балажиц руками в своей штрафной площади придержал Антонио Эдера, и арбитр Владимир Москалёв уверенно указал на «точку». Пенальти реализовал Мануэл Фернандеш.

Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 49 очков и оторвался на восемь баллов от ближайших преследователей — «Спартака» и ЦСКА. «Урал» (25) — 11-й.

Урал 0:2
Первый тайм: 0:2
Локомотив М
12.03.2018, 17:00 Зрители: 5500 основной раунд: 22-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
60 Антон Миранчук 11′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 15′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
Александр Данцев 7
58′ Грегор Балажиц 4
57′ Роман Емельянов 92
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 6
Владимир Ильин 18
66′ Петрюс Бумаль 13
60′ Николай Димитров 17
75′ Георгий Чантурия 9
68′ Андрей Егорычев 44
Артем Фидлер 57
77 Антон Коченков
31 Мачей Рыбус
84 Михаил Лысов 42′
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия 61′
59 Алексей Миранчук
60 Антон Миранчук
18 Александр Коломейцев
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90′
28 Борис Ротенберг
24 Эдер 84′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
12 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 8
2 Угловые 5
17 Фолы 16
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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