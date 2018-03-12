«Локомотив» обыграл «Урал» и оторвался от «Спартака» и ЦСКА на 8 очков

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте Алексей Миранчук получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Ярослав Годзюр спас свою команду, но мяч отлетел к линии штрафной площади, а там оказался никем не прикрытый Антон Миранчук, который спокойно добил мяч под перекладину.

Спустя несколько минут Грегор Балажиц руками в своей штрафной площади придержал Антонио Эдера, и арбитр Владимир Москалёв уверенно указал на «точку». Пенальти реализовал Мануэл Фернандеш.