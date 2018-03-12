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18:10 (мск), источник: Р-Спорт

ФК «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем сайте выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР и художественного руководителя театров МХТ им. Чехова и «Табакерка» Олега Табакова, который скончался в понедельник.

«Спартак» был для Олега Павловича таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за нее с 1957 года. Ежегодно мы вручали Олегу Павловичу сезонный абонемент на наши матчи. К сожалению, в последнее время Табаков выбирался на футбол все реже и реже: виной тому пошатнувшееся здоровье. Хотя телетрансляции наших матчей великий актер и режиссер старался по возможности не пропускать, — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

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«На празднование его 80-летия, которое проходило в МХТ им. Чехова, были приглашены и представители “Спартака” во главе с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Тогда Олег Павлович отметил, что всем сердцем любит нашу команду и желает ей красивой игры и побед. Под занавес поздравления мхатовцы несколько раз дружно проскандировали: “Спартак” — чемпион!» Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович… ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ им. Чехова, — отмечается на сайте клуба.

Народный артист СССР, худрук театра МХТ им. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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