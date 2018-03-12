«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ

Встреча состоится сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.



«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.



«Локомотив»: Коченков, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.