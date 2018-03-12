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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотив», которые проведут матч 22-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.

«Локомотив»: Коченков, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Фернадеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

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