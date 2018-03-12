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11:55 (мск), источник: ТАСС

Комиссия РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) разрешила екатеринбургскому «Уралу» и московскому «Локомотиву» провести матч на стадионе «СКБ-Банк Арена». Об этом ТАСС сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч «Урал» — «Локомотив» нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ.

«Комиссия приняла поле, так что будем играть. Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?», — сказал Иванов.

В распоряжении ТАСС оказалось видео газона на домашнем стадионе «Урала» накануне встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча 22-го тура чемпионата России должна начаться в понедельник на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге в 17:00 мск.

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