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Комиссия РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комиссия Российской футбольной
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Комиссия Российской футбольной
Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч «Урал» — «Локомотив» нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ.
«Комиссия приняла поле, так что будем играть. Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?», — сказал Иванов.
В распоряжении ТАСС оказалось видео газона на домашнем стадионе «Урала» накануне встречи.
Встреча 22-го тура чемпионата России должна начаться в понедельник на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге в 17:00 мск.