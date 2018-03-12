Комиссия РФПЛ разрешила «Уралу» и «Локомотиву» сыграть в Екатеринбурге

Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков заявил, что матч «Урал» — «Локомотив» нужно переносить, если поле не будет соответствовать требованиям РФПЛ.

«Комиссия приняла поле, так что будем играть. Оно в нормальном состоянии. Чего тут нагнетать?», — сказал Иванов.

В распоряжении ТАСС оказалось видео газона на домашнем стадионе «Урала» накануне встречи.