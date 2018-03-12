«Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» последним из фаворитов чемпионата проводит свой матч тура, еще в четверг сыграв в Мадриде против местного «Атлетико» в Лиге Европы. Подопечные Семина уступили со счетом 0:3, фактически лишившись надежд на продолжение борьбы в еврокубке. Однако шансы на чемпионский титул у «Локомотива» по-прежнему велики, пусть после сыгранных конкурентами матчей тура отрыв от них сократился до пяти очков.

В чемпионате России беспроигрышная серия «Локомотива» составляет уже восемь матчей, в последний раз команда уступила в середине октября в гостях «Уфе» (0:1). С тех пор «Локомотив» выиграл четыре подряд матча в гостях. В октябрьском матче с «Уфой» не смог сыграть перуанский форвард Джефферсон Фарфан, которого, как и бразильца Ари, не хватало «Локомотиву» в атаке в матчах с «Атлетико» и «Спартаком» неделю назад (0:0).

Оба латиноамериканца не полетели на матч в Екатеринбурге — не исключено, что впереди у «Локомотива» снова сыграет португалец Эдер. Пропустит игру и голкипер «Локомотива» Гильерме, который не лучшим образом сыграл в Мадриде, получив при этом небольшую травму.

«Урал» под руководством Александра Тарханова занимает 11-е место, находясь всего в двух очках от зоны переходных матчей. Неделю назад уральцы проиграли в гостях ЦСКА (0:1), а безвыигрышная серия команды составляет уже семь матчей. В Москве в составе «Урала» дебютировали полузащитники Андрей Егорычев и Отман Эль-Кабир, которые не смогли достойно заменить травмированных лидеров — Эрика Бикфалви и Алексея Евсеева.

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Соперники по 90-м

Семин и Тарханов соперничали еще в середине 90-х годов, когда Юрий Палыч, нынешний наставник «Локомотива», занимался становлением команды в высшей лиге, а Тарханов возглавлял «Торпедо» и ЦСКА. Оба специалиста в те годы входили и в тренерский штаб сборной России — Семин помогал Павлу Садырину в 1992−94 годах и Борису Игнатьеву и Анатолию Бышовцу в 1996−98 гг., Тарханов был помощником Олега Романцева в 1994−96 гг. Ранее Тарханов входил в штаб Романцева и в «Спартаке».

В первом круге «Локомотив» и «Урал» сыграли в Москве в конце августа, хозяева победили со счетом 2:1. У «Локомотива» отличились Фарфан и Алексей Миранчук, тогда как Гильерме забил гол в собственные ворота.

Предстоящий матч пройдет на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге, начало — 17:00 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа. В субботу руководство «Локомотива» выразило недовольство состоянием натурального газона стадиона, предложив перенести игру на запасную арену в Тюмени, где уложено искусственное покрытие. Однако «Урал» считает, что поле «СКБ-Банк Арены» находится в пригодном для игры состоянии, температура воздуха ожидается около 6 градусов мороза и не должна опуститься ниже 15 градусов.

22-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» проиграл «Арсеналу» (0:2). В субботу «Уфа» победила «Анжи» — 3:2, «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0), «Тосно» уступил «Рубину» (0:1). В воскресенье «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), «Ахмат» проиграл ЦСКА (0:3), а «Спартак» победил «СКА-Хабаровск» — 1:0.