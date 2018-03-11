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22:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Никогда не буду ныть. Я доволен своими игроками

Главный тренер «Спартака» — о валидольной победе над «СКА-Хабаровск».

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Игорь РАБИНЕР
из Тушина

— «Спартак» не без труда обыграл последнюю команду РФПЛ, забив в самой концовке. Какие эмоции следует испытывать болельщикам?

— Не мне следует адресовать этот вопрос. Мы сделали все, чтобы победить. Игроки выложились на сто процентов. Не всегда можно побеждать 4:0, 5:0. Уже говорил, что рад любой победе. Предпочту побеждать, даже играя плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.

— После не самых удачных матчей тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает то защитников, то полузащитников, то нападающих. Вам всех хватает?

— Я доволен игроками, которые у меня есть, и доволен действиями руководства. Для меня мои игроки — сильнейшие. И я никогда не буду ныть.

— Кто подойдет к «точке», когда в следующий раз будет назначен пенальти?

— Пенальти будет бить Квинси. Он больше всех радовался голу Фернанду. Для меня важна игра всей команды. Если ее нет, один в поле не воин.

— Решение о переходе Максимовича в центр нападения было спонтанным? Показалось, что это решение подсказал Фернанду.

— Нет, это решили мы, и произошло это по ходу игры. Интуиция подсказала. Это не была подсказка игроков.

— Мы не можем вспомнить, когда «Спартак» последний раз забивал с угловых и подач со штрафных в РФПЛ. В чем проблемы?

— В том, что, видимо, соперники хорошо обороняются. Мы разрабатываем на тренировках различные стандарты, но с командами, которые играют зону, приходится сложно. Анализируем игру соперника и отталкиваемся от видео. За неделю сложно предугадать, что будет происходить по ходу матча.

— Чем было продиктовано решение убрать с поля Ханни?

— Заменил Ханни на Мельгарехо, потому что мне нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной.

— Вы решили заменить Промеса, подозвав Рошу, когда Квинси в очередной раз промахнулся. Чем продиктована замена?

— Промес провел хорошую игру, и я заменил его не из-за того, что он не забил пенальти или промахнулся в каком-то другом эпизоде. Я просто поставил Рошу в надежде, что он, будучи более свежим игроком, изменит что-то. Замена — это не наказание игрока. Она делается на благо команды.

— В этом сезоне РФПЛ Промес ни разу до матча со СКА не был заменен. В двух последних матчах он смотрелся не так ярко. Что с ним происходит?

— Порой нападающие переживают подобные моменты. Не оцениваю Квинси и других игроков только по тому, забивают они или нет. А оцениваю их, исходя из того, что они делают для команды на поле.

Спартак М 1:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
11.03.2018, 19:00 Зрители: 21779 основной раунд: 22-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Ринат Билялетдинов
Голы
90′ Фернанду 11
Нереализованные пенальти
29′ К. Промес 10
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Денис Глушаков (к) 8
90+1′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
58′ Роман Зобнин 47
Александр Самедов 19
28′ 78′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
58′ Софьян Ханни 30
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Александр Довбня
17 Дмитрий Кабутов
10 Владислав Никифоров
4 Неманья Тубич
13 Александр Димидко (к)
50 Максим Карпов
2 Сергей I Макаров
20 Максим Канунников
21 Артем Самсонов 46′ 35′
6 Павел Карасев
44 Лукаш Секульский 46′
11 Мирослав Маркович
15 Евгений Баляйкин 71′
70 Георгий Махатадзе
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 0
30 Удары (всего) 0
14 Удары в створ 0
9 Угловые 0
9 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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