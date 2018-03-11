Массимо Каррера: Никогда не буду ныть. Я доволен своими игроками

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Игорь РАБИНЕР

из Тушина

— «Спартак» не без труда обыграл последнюю команду РФПЛ, забив в самой концовке. Какие эмоции следует испытывать болельщикам?

— Не мне следует адресовать этот вопрос. Мы сделали все, чтобы победить. Игроки выложились на сто процентов. Не всегда можно побеждать 4:0, 5:0. Уже говорил, что рад любой победе. Предпочту побеждать, даже играя плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.

— После не самых удачных матчей тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает то защитников, то полузащитников, то нападающих. Вам всех хватает?

— Я доволен игроками, которые у меня есть, и доволен действиями руководства. Для меня мои игроки — сильнейшие. И я никогда не буду ныть.

— Кто подойдет к «точке», когда в следующий раз будет назначен пенальти?

— Пенальти будет бить Квинси. Он больше всех радовался голу Фернанду. Для меня важна игра всей команды. Если ее нет, один в поле не воин.

— Решение о переходе Максимовича в центр нападения было спонтанным? Показалось, что это решение подсказал Фернанду.

— Нет, это решили мы, и произошло это по ходу игры. Интуиция подсказала. Это не была подсказка игроков.

— Мы не можем вспомнить, когда «Спартак» последний раз забивал с угловых и подач со штрафных в РФПЛ. В чем проблемы?

— В том, что, видимо, соперники хорошо обороняются. Мы разрабатываем на тренировках различные стандарты, но с командами, которые играют зону, приходится сложно. Анализируем игру соперника и отталкиваемся от видео. За неделю сложно предугадать, что будет происходить по ходу матча.

— Чем было продиктовано решение убрать с поля Ханни?

— Заменил Ханни на Мельгарехо, потому что мне нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной.

— Вы решили заменить Промеса, подозвав Рошу, когда Квинси в очередной раз промахнулся. Чем продиктована замена?

— Промес провел хорошую игру, и я заменил его не из-за того, что он не забил пенальти или промахнулся в каком-то другом эпизоде. Я просто поставил Рошу в надежде, что он, будучи более свежим игроком, изменит что-то. Замена — это не наказание игрока. Она делается на благо команды.

— В этом сезоне РФПЛ Промес ни разу до матча со СКА не был заменен. В двух последних матчах он смотрелся не так ярко. Что с ним происходит?