Массимо Каррера: Никогда не буду ныть. Я доволен своими игроками
Главный тренер «Спартака» — о валидольной победе над «СКА-Хабаровск».
Главный тренер «Спартака» — о валидольной победе над «СКА-Хабаровск».
Игорь РАБИНЕР
из Тушина
— «Спартак» не без труда обыграл последнюю команду РФПЛ, забив в самой концовке. Какие эмоции следует испытывать болельщикам?
— Не мне следует адресовать этот вопрос. Мы сделали все, чтобы победить. Игроки выложились на сто процентов. Не всегда можно побеждать 4:0, 5:0. Уже говорил, что рад любой победе. Предпочту побеждать, даже играя плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.
— После не самых удачных матчей тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает то защитников, то полузащитников, то нападающих. Вам всех хватает?
— Я доволен игроками, которые у меня есть, и доволен действиями руководства. Для меня мои игроки — сильнейшие. И я никогда не буду ныть.
— Кто подойдет к «точке», когда в следующий раз будет назначен пенальти?
— Пенальти будет бить Квинси. Он больше всех радовался голу Фернанду. Для меня важна игра всей команды. Если ее нет, один в поле не воин.
— Решение о переходе Максимовича в центр нападения было спонтанным? Показалось, что это решение подсказал Фернанду.
— Нет, это решили мы, и произошло это по ходу игры. Интуиция подсказала. Это не была подсказка игроков.
— Мы не можем вспомнить, когда «Спартак» последний раз забивал с угловых и подач со штрафных в РФПЛ. В чем проблемы?
— В том, что, видимо, соперники хорошо обороняются. Мы разрабатываем на тренировках различные стандарты, но с командами, которые играют зону, приходится сложно. Анализируем игру соперника и отталкиваемся от видео. За неделю сложно предугадать, что будет происходить по ходу матча.
— Чем было продиктовано решение убрать с поля Ханни?
— Заменил Ханни на Мельгарехо, потому что мне нужен был игрок, который умеет играть головой в штрафной.
— Вы решили заменить Промеса, подозвав Рошу, когда Квинси в очередной раз промахнулся. Чем продиктована замена?
— Промес провел хорошую игру, и я заменил его не
— В этом сезоне РФПЛ Промес ни разу до матча со СКА не был заменен. В двух последних матчах он смотрелся не так ярко. Что с ним происходит?
— Порой нападающие переживают подобные моменты. Не оцениваю Квинси и других игроков только по тому, забивают они или нет. А оцениваю их, исходя из того, что они делают для команды на поле.
|Спартак М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|СКА-Хабаровск
|Массимо Каррера
|Ринат Билялетдинов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|0
|30
|Удары (всего)
|0
|14
|Удары в створ
|0
|9
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)