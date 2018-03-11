Чары развеялись. Фернандо расколдовал Добвню
Героическая игра вратаря «СКА-Хабаровск» не спасла команду от поражения на «Открытие Арене» — 0:1.
Героическая игра вратаря «СКА-Хабаровск» не спасла команду от поражения на «Открытие Арене» — 0:1.
Парамонову — 93!
Футболисты «Спартака» вышли на матч против «СКА-Хабаровск», уже зная результаты большинства конкурентов. Армейцы Москвы одержали победу в Грозном (3:0), а вот «Зенит» и «Краснодар» оступились на выезде, и
Главный тренер
Серьезные кадровые проблемы у москвичей в оборонительной линии. В отсутствие травмированных Сердара Таски (он следил за игрой из ложи прессы), Сальваторе Боккетти и Георгия Джикии варианты в центре обороны у Карреры кончились — остались только Никола Максимович и Илья Кутепов. Они и вышли в старте.
Первый символический удар перед стартовым свистком нанес Олимпийский чемпион Алексей Парамонов. Таким образом клуб выразил дань уважения прославленному ветерану, которому накануне исполнилось 93 (!) года. Сразу после начала встречи болельщики
Анархия — мать порядка
С первых минут хозяева завладели территориальным преимуществом и стали расшатывать оборону противника. Впрочем, соперники не были против и сразу отдали мяч
А спустя еще пару минут голландец запорол пенальти, назначенный за снос Зобнина — Довбня вытащил мяч в левом от себя углу. Мелькнула мысль о том, что эта игра становится продолжением встречи в первом круге, когда вратарь творил чудеса и не позволил себя пробить (0:0). Этот пенальти стал первым не забитым для Промеса в «Спартаке».
Вообще полузащитник проводит очень слабую весну. Создается впечатление, что он выполняет некую трудовую повинность — действует шаблонно, без выдумки и
Вторые 45 минут спартаковцы начали очень активно и прижали соперника к воротам. Игра практически окончательно переместилась на треть поля гостей. Однако моменты, несмотря на общее давление, хозяевам не особо давались. Команда свалилась на навесы и хаос. В нескольких атаках подряд Адриано опускался назад, а на острие оказывались Зобнин или Ханни. Началась форменная анархия.
Стена имени Довбни
Понимая, что надо
Только за 15 минут до финального свистка Каррера заменил Промеса, который наиграл на это решение еще в первые 45 минут.
Несмотря на все сказанное, в составе гостей лучшим стал, несомненно, вратарь Довбня, не раз выручивший партнеров в самых уже, казалось, беспросветных ситуациях. В одном из эпизодов Самедов бил по пустым уже воротам, но вместо удара в створ просил параллельно линии ворот точно во вратаря. Колдовство, не иначе!
Концовку «Спартак» провел в непрерывных атаках, но стал очень много нервничать и свалился на дальние удары, которые откровенно не шли. Футболисты «СКА» вдесятером опустились в штрафную и ни о чем, кроме отбоя наугад, не помышляли. На последних минутах в чужой штрафной обосновался даже центральный защитник Максимович, но никто ему мячом в голову так и не попал.
Спас «Спартак» супергол Фернандо, мастерски уложившего мяч в «девятку» со штрафного на 89-й минуте, когда уже казалось, что хабаровчане
|Спартак М
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1:0
Первый тайм: 0:0
|СКА-Хабаровск
|Массимо Каррера
|Ринат Билялетдинов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|0
|30
|Удары (всего)
|0
|14
|Удары в створ
|0
|9
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)