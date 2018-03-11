Чары развеялись. Фернандо расколдовал Добвню

Источник: Советский спорт

Парамонову — 93!

Футболисты «Спартака» вышли на матч против «СКА-Хабаровск», уже зная результаты большинства конкурентов. Армейцы Москвы одержали победу в Грозном (3:0), а вот «Зенит» и «Краснодар» оступились на выезде, и красно-белым во что бы то ни стало требовалось набрать три очка в домашней встрече с аутсайдером чемпионата.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера, понимая, что сегодня придется взламывать насыщенную оборону противника, выпустил на поле «Открытие Арены» максимально атакующий состав — с первых минут вышли и Луис Адриано, и Квинси Промес, и Софиан Ханни. 30-й номер москвичей расположился на позиции атакующего плеймейкера и отвечал за организацию атак в финальной трети поля. Он много открывался по центру и даже менялся местами с Адриано, но не так часто получал мяч. Может, спартаковцы пока не очень доверяют новичку или просто не привыкли к его манере игры. Как и ожидалось, даже в заявку не попал Зе Луиш, перманентно восстанавливающийся от мышечных травм.

Серьезные кадровые проблемы у москвичей в оборонительной линии. В отсутствие травмированных Сердара Таски (он следил за игрой из ложи прессы), Сальваторе Боккетти и Георгия Джикии варианты в центре обороны у Карреры кончились — остались только Никола Максимович и Илья Кутепов. Они и вышли в старте.

Первый символический удар перед стартовым свистком нанес Олимпийский чемпион Алексей Парамонов. Таким образом клуб выразил дань уважения прославленному ветерану, которому накануне исполнилось 93 (!) года. Сразу после начала встречи болельщики красно-белых растянули баннер «Время наступать и побеждать», который не удалось пронести на дерби с «Локомотивом».



Анархия — мать порядка

С первых минут хозяева завладели территориальным преимуществом и стали расшатывать оборону противника. Впрочем, соперники не были против и сразу отдали мяч красно-белым. Промес, начавший матч слева, уже через 15 минут ушел направо, поменявшись местами с Романом Зобниным. Впрочем, под конец тайма голландец вернулся на свою позицию и даже едва не убежал на рандеву с Александром Довбней, но в последний момент не устоял в борьбе с защитником и упал. Кирилл Левников оценил эпизод желтой карточкой Промесу.

А спустя еще пару минут голландец запорол пенальти, назначенный за снос Зобнина — Довбня вытащил мяч в левом от себя углу. Мелькнула мысль о том, что эта игра становится продолжением встречи в первом круге, когда вратарь творил чудеса и не позволил себя пробить (0:0). Этот пенальти стал первым не забитым для Промеса в «Спартаке».

Вообще полузащитник проводит очень слабую весну. Создается впечатление, что он выполняет некую трудовую повинность — действует шаблонно, без выдумки и как-то механически. В результате за первый тайм он обыграл примерно никого и выглядел очень слабо.

Вторые 45 минут спартаковцы начали очень активно и прижали соперника к воротам. Игра практически окончательно переместилась на треть поля гостей. Однако моменты, несмотря на общее давление, хозяевам не особо давались. Команда свалилась на навесы и хаос. В нескольких атаках подряд Адриано опускался назад, а на острие оказывались Зобнин или Ханни. Началась форменная анархия.



Стена имени Довбни

Понимая, что надо что-то менять, Каррера сделал сразу двойную замену — выпустил Александра Самедова и Лоренсо Мельгарехо. Вот только ради этих перестановок он пожертвовал самым активным из своих игроков — Ханни. Самедов сходу стал хозяйничать на правом фланге, зарядив град подач в штрафную. Только замыкать их было некому — Адриано из центра поля в штрафную почти не возвращался. Эти замены откровенно ослабили игру команды и никак не сказались на хаосе в атаке.

Только за 15 минут до финального свистка Каррера заменил Промеса, который наиграл на это решение еще в первые 45 минут.

Несмотря на все сказанное, в составе гостей лучшим стал, несомненно, вратарь Довбня, не раз выручивший партнеров в самых уже, казалось, беспросветных ситуациях. В одном из эпизодов Самедов бил по пустым уже воротам, но вместо удара в створ просил параллельно линии ворот точно во вратаря. Колдовство, не иначе!

Концовку «Спартак» провел в непрерывных атаках, но стал очень много нервничать и свалился на дальние удары, которые откровенно не шли. Футболисты «СКА» вдесятером опустились в штрафную и ни о чем, кроме отбоя наугад, не помышляли. На последних минутах в чужой штрафной обосновался даже центральный защитник Максимович, но никто ему мячом в голову так и не попал.