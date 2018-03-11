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21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта

ЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Источник: Спорт-Экспресс

Армейцев выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву. По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта. (Вячеслав КОРОТКИН).

Ахмат 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
11.03.2018, 16:30 Зрители: 14570 основной раунд: 22-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Виктор Гончаренко
Голы
17 Александр Головин (П. Вернблум, Виктор Винисиус Витинью) 7′
11 Виктор Винисиус Витинью (Б. Натхо) 29′
4 Сергей Игнашевич (Б. Натхо) 68′
Составы
Виталий Гудиев 33
52′ Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Заурбек Плиев 3
Антон Швец 23
Одисе Роши 21
Беким Балай 18
Силва Лима Исмаэл 11
Олег Иванов 19
68′ Лео Жаба 8
Аблай Мбенг 17
79′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников 71′
4 Сергей Игнашевич
24 Василий Березуцкий
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
7 Ахмед Муса
10 Алан Дзагоев 66′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 54′
6 Алексей Березуцкий 62′
66 Бибрас Натхо 82′
25 Кристиян Бистрович
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 8
11 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 5
10 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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