На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта
ЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».
ЦСКА до сих пор не может вылететь из Грозного, где сегодня провел матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».
Армейцев выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву. По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта. (Вячеслав КОРОТКИН).
|Михаил Галактионов
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|11
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)