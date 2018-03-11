ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта

Армейцев выиграли со счетом 3:0 и сразу после встречи отправились в аэропорт. Самолет с ЦСКА на борту, как и еще одно воздушное судно в аэропорту Грозного, в течение двух часов не может вылететь в Москву. По предварительной версии, задержка связана с угрозой теракта. (Вячеслав КОРОТКИН).