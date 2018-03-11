Р. Билялетдинов: Штрафной в концовке был придуман, но гол получился красивый

«Было у «Спартака» много моментов, подходов. Главное, что мы не сумели организовать то, что хотели организовать в ответ. Это то, что больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы планировали с более точными передачами. Не хочется говорить нехорошее слово, но это высосанный штрафной на последних минутах. Когда такой исполнитель есть, это особенно опасно в концовке. Штрафной, на мой взгляд, был придуман. А гол получился красивый.