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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Р. Билялетдинов: Штрафной в концовке был придуман, но гол получился красивый

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 22-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Было у «Спартака» много моментов, подходов. Главное, что мы не сумели организовать то, что хотели организовать в ответ. Это то, что больше всего расстроило. Оборона обороной, а выходы планировали с более точными передачами. Не хочется говорить нехорошее слово, но это высосанный штрафной на последних минутах. Когда такой исполнитель есть, это особенно опасно в концовке. Штрафной, на мой взгляд, был придуман. А гол получился красивый.

Чудо Довбни почти повторилось. Штрафной из разряда неберущихся. Можно сказать, он сотворил вновь матч-образец, — сказал Билялетдинов в эфире телеканала «Наш футбол».

Спартак М 1:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
11.03.2018, 19:00 Зрители: 21779 основной раунд: 22-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Ринат Билялетдинов
Голы
90′ Фернанду 11
Нереализованные пенальти
29′ К. Промес 10
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
Никола Максимович 33
Денис Глушаков (к) 8
90+1′ Фернанду 11
де Соуза Луиз Адриану 12
58′ Роман Зобнин 47
Александр Самедов 19
28′ 78′ Квинси Промес 10
Педро Роша 99
58′ Софьян Ханни 30
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Александр Довбня
17 Дмитрий Кабутов
10 Владислав Никифоров
4 Неманья Тубич
13 Александр Димидко (к)
50 Максим Карпов
2 Сергей I Макаров
20 Максим Канунников
21 Артем Самсонов 46′ 35′
6 Павел Карасев
44 Лукаш Секульский 46′
11 Мирослав Маркович
15 Евгений Баляйкин 71′
70 Георгий Махатадзе
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 0
30 Удары (всего) 0
14 Удары в створ 0
9 Угловые 0
9 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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