Гол Фернандо принес «Спартаку» победу в матче чемпионата России с ФК «СКА-Хабаровск»

Единственный гол забил Фернандо (89-я минута). На 29-й минуте встречи голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог реализовать пенальти. На 28-й минуте он получил желтую карточку и теперь пропустит следующий матч против «Рубина» из-за дисквалификации. В первом круге нынешнего чемпионата команды сыграли вничью — 0:0.
Перед началом матча символический удар по мячу нанес олимпийский чемпион 1956 года и четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Алексей Парамонов, которому 21 февраля исполнилось 93 года.
В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 41 очко. «СКА-Хабаровск» с 12 очками идет последним.
В следующем туре «Спартак» 17 марта на выезде сыграет с казанским «Рубином», «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Урал».