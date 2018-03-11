Тимофей Калачев: Пенальти на мне был
Полузащитник «Ростова» — о неназначенном пенальти, словах Оздоева и качестве газона.
Полузащитник «Ростова» — о неназначенном пенальти, словах Оздоева и качестве газона.
— Счет по игре?
— Ну… Как сказать. По такой игре, наверное, могли бы большего добиться. У нас было несколько здоровских моментов. Если бы их реализовали, «Зениту» пришлось бы непросто. С другой стороны, ничья против такого соперника — достаточно хороший результат.
— Был ли на вас пенальти, когда Мевля наступил вам на ногу?
— То, что он мне наступил на ногу — это факт. По идее, я мог сделать прострел. Но вдруг почувствовал боль в ноге… При этом понимаю судью.
— В смысле?
— Ему было сложно поставить пенальти. Тогда, скорее всего, мы бы победили, а арбитр бы испытал серьезное давление. Так что чисто
—
— Ну, а что? Иногда судей тоже жалко. Они тоже могут ошибаться, живые же люди! Что тут поделать? Не решился поставить, значит, не решился. Будем готовиться к следующему матчу.
— С Мевлей этот эпизод обсуждали?
— Я просто сказал Михе, что там было 100-процентное касание. Ну и все. Мы улыбнулись друг другу, игра продолжилась. Это же футбол.
— «Зенит»
— Думаю, нужно учитывать, что питерцы выступают еще и в Лиге Европы. Усталость накапливается, плотный график, перелеты. Все это сказывается. При этом, нужно отметить, что у них довольно длинная скамейка и сильный состав. Так что, наверное, в первую очередь мы молодцы, что сыграли очень хорошо в обороне и кроме момента у Заболотного, когда он пробил головой, особо ничего не дали создать у своих ворот. Возможно, «Зенит» и испытывает
— Магомед Оздоев после игры сказал: «Тяжелое поле, даже очень тяжелое. Странно, что в Ростове такой газон — уже март, нет холодов, но это просто не футбольное поле». Справедливая критика или есть что ответить?
— Поверьте: футболисты «Ростова» технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж
Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же «Манчестер Юнайтед» играл у нас на менее качественном газоне, но никто там
— Глядя на вашу игру, складывается впечатление, что вы будете выступать за «Ростов» до 50 лет.
— Да я об этом не думаю (улыбается). Спасибо руководству клуба, что продлило со мной контракт еще на год. Я рад. Сколько смогу, столько еще поиграю. Силы, конечно, не бесконечны, но хорошо, что травмы обходят стороной. Слава Богу, пока могу помогать «Ростову».