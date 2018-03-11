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20:09 (мск), источник: ТАСС

Болельщики самостоятельно объявили состав ФК «Спартак» из-за поломки звуковой системы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» без помощи диктора объявили состав команды перед матчем 22-го тура чемпионата России по футболу против клуба «СКА-Хабаровск».

Необходимость самостоятельно называть фамилии футболистов возникла из-за поломки звуковой системы на стадионе «Открытие-Арена».

Из-за поломки в срочном порядке за ложей прессы, расположенной по центру Западной трибуны, были установлены колонки, с помощью которых диктор красно-белых Макс Орлов доносил информацию до зрителей. В частности, поприветствовал спартаковского ветерана Алексея Парамонова, которому 21 февраля исполнилось 93 года.

Олимпийский чемпион 1956 года и четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» нанес символический удар по мячу перед встречей.

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