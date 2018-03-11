Не потерять бы в серебре. ЦСКА уже в тройке

Источник: Спорт-Экспресс

ВТОРАЯ СТРОЧКА

Домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы поставило под вопрос продолжение армейцами еврокубковой весны. В связи с этим особенную важность приобрели оставшиеся матчи чемпионата, особенно, после двух ничейных результатов в играх «Краснодара» и «Зенита» (по 0:0 против «Динамо» и «Ростова», соответственно). В случае успеха в Грозном (и до игры «Спартака») ЦСКА мог подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Победить «Ахмат» москвичам хотелось еще и потому, что результат матча первого круга между этими командами оставил ряд вопросов: грозненцы тогда взяли верх с минимальным счетом, но голевую передачу на Садаева Митришев отдавал уже после того, как мяч вышел за пределы лицевой линии.

КУРАЖ В НАПАДЕНИИ

Хозяевам поля тоже нужна была победа — чтобы вернуться в первую восьмерку, откуда грозненцев накануне выбил «Рубин», обыграв в Саранске «Тосно» (1:0). «Ахмат» начал игру так бодро, как это только позволял газон, находившийся в традиционном мартовском состоянии — местами из-под бутс вырывались целые куски дерна, и становилось тревожно за ноги футболистов. Смелая игра должна была приносить свои плоды, но ударам по воротам Акинфеева то не хватало точности, то вратарь действовал блестящим образом. Нападение хозяев поймало кураж, и с каждым выпадом температура в штрафной гостей повышалась на несколько градусов. Отменные передачи раздавал Иванов, близко к цели бил Исмаэл, промахивался Балай. В середине первого тайма у ворот ЦСКА возникло сразу несколько острейших моментов — сперва Акинфеев выбил мяч с ленточки, и повтор не показал достоверно, пересек мяч линию или нет, а затем Роши с близкого расстояния ударил прямо в руки голкиперу.

БЕДА В ЗАЩИТЕ

Сколь яркой была игра «Ахмата» в атаке, столь блекло до перерыва смотрелась оборона грозненцев. Защитники часто теряли позиции и мешали друг другу. Уже в дебюте встречи армейцы вышли вперед — классную комбинацию разыграли Витинью, Вернблум и Головин, и российский футболист точно пробил под дальнюю штангу. Выдержав 10−15 минут хозяйского натиска, ЦСКА мгновенно перешел в наступление и во второй раз огорчил Гудиева — Натхо, здорово отрабатывавший и в защите, и в нападении, отдал пас Витинью, и бразилец, развернувшись, с левой уложил мяч в дальний угол. При обилии моментов у хозяев счет мог показаться им не совсем справедливым — об этом рассказал Исмаэл в перерыве: «Поле помешало нам. Мы хорошо играем, но нам не хватает последнего паса в игре. Пропустили два нелепых гола, и теперь нам надо лучше сыграть во втором тайме».

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ИГНАШЕВИЧА