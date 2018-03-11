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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Не потерять бы в серебре. ЦСКА уже в тройке

Армейцы подняли себе настроение перед выездом в Лион, крупно победив «Ахмат».

Источник: Спорт-Экспресс

ВТОРАЯ СТРОЧКА

Домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы поставило под вопрос продолжение армейцами еврокубковой весны. В связи с этим особенную важность приобрели оставшиеся матчи чемпионата, особенно, после двух ничейных результатов в играх «Краснодара» и «Зенита» (по 0:0 против «Динамо» и «Ростова», соответственно). В случае успеха в Грозном (и до игры «Спартака») ЦСКА мог подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Победить «Ахмат» москвичам хотелось еще и потому, что результат матча первого круга между этими командами оставил ряд вопросов: грозненцы тогда взяли верх с минимальным счетом, но голевую передачу на Садаева Митришев отдавал уже после того, как мяч вышел за пределы лицевой линии.

КУРАЖ В НАПАДЕНИИ

Хозяевам поля тоже нужна была победа — чтобы вернуться в первую восьмерку, откуда грозненцев накануне выбил «Рубин», обыграв в Саранске «Тосно» (1:0). «Ахмат» начал игру так бодро, как это только позволял газон, находившийся в традиционном мартовском состоянии — местами из-под бутс вырывались целые куски дерна, и становилось тревожно за ноги футболистов. Смелая игра должна была приносить свои плоды, но ударам по воротам Акинфеева то не хватало точности, то вратарь действовал блестящим образом. Нападение хозяев поймало кураж, и с каждым выпадом температура в штрафной гостей повышалась на несколько градусов. Отменные передачи раздавал Иванов, близко к цели бил Исмаэл, промахивался Балай. В середине первого тайма у ворот ЦСКА возникло сразу несколько острейших моментов — сперва Акинфеев выбил мяч с ленточки, и повтор не показал достоверно, пересек мяч линию или нет, а затем Роши с близкого расстояния ударил прямо в руки голкиперу.

БЕДА В ЗАЩИТЕ

Сколь яркой была игра «Ахмата» в атаке, столь блекло до перерыва смотрелась оборона грозненцев. Защитники часто теряли позиции и мешали друг другу. Уже в дебюте встречи армейцы вышли вперед — классную комбинацию разыграли Витинью, Вернблум и Головин, и российский футболист точно пробил под дальнюю штангу. Выдержав 10−15 минут хозяйского натиска, ЦСКА мгновенно перешел в наступление и во второй раз огорчил Гудиева — Натхо, здорово отрабатывавший и в защите, и в нападении, отдал пас Витинью, и бразилец, развернувшись, с левой уложил мяч в дальний угол. При обилии моментов у хозяев счет мог показаться им не совсем справедливым — об этом рассказал Исмаэл в перерыве: «Поле помешало нам. Мы хорошо играем, но нам не хватает последнего паса в игре. Пропустили два нелепых гола, и теперь нам надо лучше сыграть во втором тайме».

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ИГНАШЕВИЧА

Лучше сыграть у «Ахмата» не получилось. Гончаренко усилил оборону, заменив Витинью на Алексея Березуцкого, голевые моменты у ворот Акинфеева возникать не перестали, но их количество заметно сократилось, зато гости отличились еще раз. Натхо подал, Игнашевич мягко кивнул головой, и дебютный мяч защитника армейцев в этом сезоне влетел в девятку. Хозяева не сдавались до конца, но армейцы после перерыва действовали увереннее и солиднее. Результат добавит ЦСКА приятных эмоций перед поездкой в Лион, но команде необходимо сделать выводы из тех многочисленных опасных атак, которыми столь расточительно сегодня пользовался «Ахмат». Особенно, если подопечные Гончаренко настроены «не потерять бы в серебре».

Ахмат 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
11.03.2018, 16:30 Зрители: 14570 основной раунд: 22-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Виктор Гончаренко
Голы
17 Александр Головин (П. Вернблум, Виктор Винисиус Витинью) 7′
11 Виктор Винисиус Витинью (Б. Натхо) 29′
4 Сергей Игнашевич (Б. Натхо) 68′
Составы
Виталий Гудиев 33
52′ Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Заурбек Плиев 3
Антон Швец 23
Одисе Роши 21
Беким Балай 18
Силва Лима Исмаэл 11
Олег Иванов 19
68′ Лео Жаба 8
Аблай Мбенг 17
79′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников 71′
4 Сергей Игнашевич
24 Василий Березуцкий
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
7 Ахмед Муса
10 Алан Дзагоев 66′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 54′
6 Алексей Березуцкий 62′
66 Бибрас Натхо 82′
25 Кристиян Бистрович
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 8
11 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 5
10 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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