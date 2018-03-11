Не потерять бы в серебре. ЦСКА уже в тройке
Армейцы подняли себе настроение перед выездом в Лион, крупно победив «Ахмат».
Армейцы подняли себе настроение перед выездом в Лион, крупно победив «Ахмат».
ВТОРАЯ СТРОЧКА
Домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы поставило под вопрос продолжение армейцами еврокубковой весны. В связи с этим особенную важность приобрели оставшиеся матчи чемпионата, особенно, после двух ничейных результатов в играх «Краснодара» и «Зенита» (по 0:0 против «Динамо» и «Ростова», соответственно). В случае успеха в Грозном (и до игры «Спартака») ЦСКА мог подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Победить «Ахмат» москвичам хотелось еще и потому, что результат матча первого круга между этими командами оставил ряд вопросов: грозненцы тогда взяли верх с минимальным счетом, но голевую передачу на Садаева Митришев отдавал уже после того, как мяч вышел за пределы лицевой линии.
КУРАЖ В НАПАДЕНИИ
Хозяевам поля тоже нужна была победа — чтобы вернуться в первую восьмерку, откуда грозненцев накануне выбил «Рубин», обыграв в Саранске «Тосно» (1:0). «Ахмат» начал игру так бодро, как это только позволял газон, находившийся в традиционном мартовском состоянии — местами
БЕДА В ЗАЩИТЕ
Сколь яркой была игра «Ахмата» в атаке, столь блекло до перерыва смотрелась оборона грозненцев. Защитники часто теряли позиции и мешали друг другу. Уже в дебюте встречи армейцы вышли вперед — классную комбинацию разыграли Витинью, Вернблум и Головин, и российский футболист точно пробил под дальнюю штангу. Выдержав 10−15 минут хозяйского натиска, ЦСКА мгновенно перешел в наступление и во второй раз огорчил Гудиева — Натхо, здорово отрабатывавший и в защите, и в нападении, отдал пас Витинью, и бразилец, развернувшись, с левой уложил мяч в дальний угол. При обилии моментов у хозяев счет мог показаться им не совсем справедливым — об этом рассказал Исмаэл в перерыве: «Поле помешало нам. Мы хорошо играем, но нам не хватает последнего паса в игре. Пропустили два нелепых гола, и теперь нам надо лучше сыграть во втором тайме».
ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ ИГНАШЕВИЧА
Лучше сыграть у «Ахмата» не получилось. Гончаренко усилил оборону, заменив Витинью на Алексея Березуцкого, голевые моменты у ворот Акинфеева возникать не перестали, но их количество заметно сократилось, зато гости отличились еще раз. Натхо подал, Игнашевич мягко кивнул головой, и дебютный мяч защитника армейцев в этом сезоне влетел в девятку. Хозяева не сдавались до конца, но армейцы после перерыва действовали увереннее и солиднее. Результат добавит ЦСКА приятных эмоций перед поездкой в Лион, но команде необходимо сделать выводы из тех многочисленных опасных атак, которыми столь расточительно сегодня пользовался «Ахмат». Особенно, если подопечные Гончаренко настроены «не потерять бы в серебре».
|Михаил Галактионов
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|11
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)