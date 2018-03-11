На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
Промесу вручили приз MVP РФПЛ по итогам ноября-декабря
В преддверии матча 22-го тура российской
В преддверии матча 22-го тура российской
26-летний голландский футболист победил в голосовании специалистов, журналистов и представителей РФПЛ. Приз Промесу вручили заместитель главного редактора «Чемпионата» Денис Целых и директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.
В нынешнем сезоне РФПЛ Промес забил десять голов и отметился шестью результативными передачами в 18 матчах за «Спартак».