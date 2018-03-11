ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д1
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа0
Милан0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак М0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион0
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Сельта0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам2
Ницца5
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне4
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал3
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Все события
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
18:50 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 марта. Московский ЦСКА со счетом 3:0 разгромил грозненский «Ахмат» в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Александр Головин (6-я минута), Витиньо (28) и Сергей Игнашевич (68).

Для ЦСКА эта победа стала второй в шести последних гостевых матчах чемпионата. Из-за травм в игре не смогли принять участие футболисты ЦСКА — Виктор Васин, Марио Фернандес и Георгий Щенников. Во встрече первого круга между этими командами победу одержал «Ахмат» — 1:0.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на второе место, набрав 41 очко. «Ахмат» с 26 очками идет девятым.

В следующем туре ЦСКА 1 апреля на выезде сыграет с «Ростовом», «Ахмат» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».

Ахмат 0:3
Первый тайм: 0:2
ЦСКА
11.03.2018, 16:30 Зрители: 14570 основной раунд: 22-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Виктор Гончаренко
Голы
17 Александр Головин (П. Вернблум, Виктор Винисиус Витинью) 7′
11 Виктор Винисиус Витинью (Б. Натхо) 29′
4 Сергей Игнашевич (Б. Натхо) 68′
Составы
Виталий Гудиев 33
52′ Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Заурбек Плиев 3
Антон Швец 23
Одисе Роши 21
Беким Балай 18
Силва Лима Исмаэл 11
Олег Иванов 19
68′ Лео Жаба 8
Аблай Мбенг 17
79′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
35 Игорь Акинфеев (к)
14 Кирилл Набабкин
42 Георгий Щенников 71′
4 Сергей Игнашевич
24 Василий Березуцкий
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
7 Ахмед Муса
10 Алан Дзагоев 66′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 54′
6 Алексей Березуцкий 62′
66 Бибрас Натхо 82′
25 Кристиян Бистрович
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 8
11 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 5
10 Фолы 18
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
«Спартак» — «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь