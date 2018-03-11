ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Голы забили Александр Головин (6-я минута), Витиньо (28) и Сергей Игнашевич (68).
Для ЦСКА эта победа стала второй в шести последних гостевых матчах чемпионата. Из-за травм в игре не смогли принять участие футболисты ЦСКА — Виктор Васин, Марио Фернандес и Георгий Щенников. Во встрече первого круга между этими командами победу одержал «Ахмат» — 1:0.
В турнирной таблице ЦСКА поднялся на второе место, набрав 41 очко. «Ахмат» с 26 очками идет девятым.
В следующем туре ЦСКА 1 апреля на выезде сыграет с «Ростовом», «Ахмат» в тот же день примет «СКА-Хабаровск».