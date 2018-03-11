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18:45 (мск), источник: Советский спорт

«Мне не дали футболистов, которые могут забивать». Манчини опять недоволен

Пресс-конференция главных тренеров после матча «Ростов» — «Зенит» (0:0).

Источник: Советский спорт

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»

— Вам не кажется, что у «Зенита» кризис? — первый вопрос Манчини.
— Я бы не сказал. Мы столкнулись с проблемой, что голы у нас забивает только Кокорин. Если у него не получается, их никто не забивает. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.

— Что с Луневым?
— Диагноз будет завтра. Эта проблема у него с четверга.

— У «Ростова» было много выходов один на один.
— Это нормально. Когда команда на протяжении практически всего матча обороняется, такие моменты неизбежны, и мы это прекрасны знали. Но когда ты делаешь ставки на контратаки, то впереди возникает много пространства, и ты можешь использовать его для контратак.

— Успеет ли «Зенит» подготовиться к ответному матчу с «РБ Лейпциг»?
— Да, даже учитывая, что после нашей прошлой игры прошло всего 65 часов. Несмотря на такой график, мы все равно были активнее «Ростова». Инициатива была на нашей стороне. Учитывая это, мы сможем подготовить команду к ответному матчу с немцами.

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»

— Счет матча? Полностью мы не удовлетворены. В первом тайме были моменты, в обороне сыграли здорово, — отметил Карпин. — Выполнили все, к чему готовились. Единственный свой момент «Зенит» создал после стандарта. Набранное очко — это нормально. Все-таки играли против такого соперника.

— Вы успели посмотреть повтор момента с Калачевым — был ли пенальти?
— Если вы видели, то скажите — был пенальти?

— Был, ему на ногу наступили.
— Ну, а чего тогда меня спрашиваете?

— У «Ростова» сегодня было немало моментов, но подвела реализация. Это невезение или что-то еще?
— Проблем у нас пока много во всем — не только в реализации, но в созидании, обороне и так далее. Если бы в остальном все было замечательно, и не хватало только реализации, имело бы смысл о ней говорить. Главное, чтобы моменты были — сегодня не забили, завтра забьем.

 — Выход из обороны через пас — ваша установка? Похоже на спартаковский футбол.
— Забудьте про спартаковский футбол. Если мы так выходим из обороны, это ничего не значит. Мы будем играть в ростовский футбол. Главное, чтобы игра приносила результат. Сейчас нам нужны очки, про зрелище будем потом говорить.

 — С чем связаны изменения в составе после игры с «Краснодаром»?
— Изменения вызваны тем, что мы изменили схему, и играли не «5−3−2», а «5−4−1». Под эту схему больше подходили те футболисты, которые вышли сегодня в основе. А если по кому-то были претензии в прошлом матче, то они были высказаны не на пресс-конференции.

Ростов 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.03.2018, 14:00 Зрители: 12873 основной раунд: 22-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Валерий Карпин Роберто Манчини
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Тимофей Калачев 2
67′ Александр Гацкан (к) 84
Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
73′ Дмитрий Скопинцев 77
Евгений Макеев 16
85′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
36′ 65′ Александр Сапета 21
Аяз Гулиев 8
1 Юрий Лодыгин
19 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 43′
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович (к) 45+4′
27 Магомед Оздоев 88′
11 Себастьян Дриусси 8′
8 Матиас Краневиттер
30 Эмануэль Маммана 11′
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 70′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 59′
9 Александр Кокорин
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 0
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 8
18 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Зенит
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Премьер-лига
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