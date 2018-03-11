«Мне не дали футболистов, которые могут забивать». Манчини опять недоволен

Источник: Советский спорт

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»

— Вам не кажется, что у «Зенита» кризис? — первый вопрос Манчини.

— Я бы не сказал. Мы столкнулись с проблемой, что голы у нас забивает только Кокорин. Если у него не получается, их никто не забивает. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы — мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.

— Что с Луневым?

— Диагноз будет завтра. Эта проблема у него с четверга.

— У «Ростова» было много выходов один на один.

— Это нормально. Когда команда на протяжении практически всего матча обороняется, такие моменты неизбежны, и мы это прекрасны знали. Но когда ты делаешь ставки на контратаки, то впереди возникает много пространства, и ты можешь использовать его для контратак.

— Успеет ли «Зенит» подготовиться к ответному матчу с «РБ Лейпциг»?

— Да, даже учитывая, что после нашей прошлой игры прошло всего 65 часов. Несмотря на такой график, мы все равно были активнее «Ростова». Инициатива была на нашей стороне. Учитывая это, мы сможем подготовить команду к ответному матчу с немцами.

Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»

— Счет матча? Полностью мы не удовлетворены. В первом тайме были моменты, в обороне сыграли здорово, — отметил Карпин. — Выполнили все, к чему готовились. Единственный свой момент «Зенит» создал после стандарта. Набранное очко — это нормально. Все-таки играли против такого соперника.

— Вы успели посмотреть повтор момента с Калачевым — был ли пенальти?

— Если вы видели, то скажите — был пенальти?

— Был, ему на ногу наступили.

— Ну, а чего тогда меня спрашиваете?