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18:23 (мск), источник: Советский спорт

«Спартак» — «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «СКА-Хабаровск» на матч 22-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.

Игра в Москве начнется в 19:00 мск.

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