На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Спартак» — «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «СКА-Хабаровск» на матч 22-го тура чемпионата России.
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «СКА-Хабаровск» на матч 22-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Максимович, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни, Промес, Адриано.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Тубич, Карпов, Баляйкин, Никифоров, Самсонов, Макаров, Кабутов, Канунников, Секульски.
Игра в Москве начнется в 19:00 мск.