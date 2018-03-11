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16:32 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России

ТАСС, 11 марта. Санкт-петербургский «Зенит» на выезде со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ростовом» в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

На 11-й минуте аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана неудачно приземлился после верховой борьбы и покинул поле на носилках. На 70-й минуте полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму. Голкипер санкт- петербургского клуба Андрей Лунев был включен в заявку на игру, однако получил повреждение во время предматчевой разминки и не принял участия во встрече. Место в воротах занял Юрий Лодыгин.

Матч из-за дисквалификации пропустили три футболиста «Зенита» — Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин. Встреча первого круга между этими командами также завершилась вничью — 0:0.

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 39 очков, «Ростов» с 26 очками идет десятым.

В матче 23-го тура «Зенит» должен был сыграть с «Динамо» 18 марта, однако встреча была перенесена. Следующий матч в чемпионате России «Зенит» сыграет 1 апреля на выезде против «Уфы», «Ростов» в 23-м туре 17 марта в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

Ростов 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.03.2018, 14:00 основной раунд: 22-й тур Олимп-2
Главные тренеры
Валерий Карпин Роберто Манчини
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Тимофей Калачев 2
67′ Александр Гацкан (к) 84
Бьорн Бергманн Сигурдарсон 9
73′ Дмитрий Скопинцев 77
Евгений Макеев 16
85′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
36′ 65′ Александр Сапета 21
Аяз Гулиев 8
1 Юрий Лодыгин
19 Игорь Смольников
18 Юрий Жирков 43′
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович (к) 45+4′
27 Магомед Оздоев 88′
11 Себастьян Дриусси 8′
8 Матиас Краневиттер
30 Эмануэль Маммана 11′
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 70′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
7 Дмитрий Полоз 59′
9 Александр Кокорин
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 0
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 8
18 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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