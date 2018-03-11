«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
ТАСС, 11 марта.
ТАСС, 11 марта.
На 11-й минуте аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана неудачно приземлился после верховой борьбы и покинул поле на носилках. На 70-й минуте полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму. Голкипер санкт- петербургского клуба Андрей Лунев был включен в заявку на игру, однако получил повреждение во время предматчевой разминки и не принял участия во встрече. Место в воротах занял Юрий Лодыгин.
Матч
В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 39 очков, «Ростов» с 26 очками идет десятым.
В матче 23-го тура «Зенит» должен был сыграть с «Динамо» 18 марта, однако встреча была перенесена. Следующий матч в чемпионате России «Зенит» сыграет 1 апреля на выезде против «Уфы», «Ростов» в 23-м туре 17 марта в гостях встретится с тульским «Арсеналом».
|Валерий Карпин
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)