«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

На 11-й минуте аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана неудачно приземлился после верховой борьбы и покинул поле на носилках. На 70-й минуте полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму. Голкипер санкт- петербургского клуба Андрей Лунев был включен в заявку на игру, однако получил повреждение во время предматчевой разминки и не принял участия во встрече. Место в воротах занял Юрий Лодыгин.

Матч из-за дисквалификации пропустили три футболиста «Зенита» — Доменико Кришито, Леандро Паредес и Александр Ерохин. Встреча первого круга между этими командами также завершилась вничью — 0:0.

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место, набрав 39 очков, «Ростов» с 26 очками идет десятым.