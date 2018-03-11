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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»

«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.

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