Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Кокорин остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»
«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура российской
«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура российской
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Сапета, Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев, Краневиттер, Полоз, Дриусси.