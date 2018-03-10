Игра в «-11» вместо «-1». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в Саранск

Источник: Советский спорт

Испугались за поле

Полторы недели назад на «Петровском» никто не сомневался в готовности поля главной арены к возобновлению сезона. Иначе никак не объяснить, что в один день с матчем «Тосно» и «Рубина» на стадионе должны были сыграть вторая команда «Зенита» и лидер ФНЛ «Енисей». Это была бы нормальная ситуация для малой арены с искусственным полем, но главная, где газон — естественный, таких стыков всегда избегала. Очень сомнительно, что за четыре часа, которые по изначальному плану разделяли конец первой игры и начало второй, поле удалось бы восстановить.

На перестраховку решились, когда до матчей осталось четыре дня. Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сначала сослался на руководство «Петровского», но позже в его речи появился и «Зенит» («Мы пытались сделать все, чтобы сыграть здесь, но “Зенит” против <…> В “Зените” переживали, что мы испортим поле»). Сначала можно было подумать о подножке со стороны сине-бело-голубых, но потом и матч их второй команды убрали на малую арену. Теперь футбол на большой «Петровский» вернется только в начале апреля (предварительно 8 числа к «Тосно» приедет «Урал»). Только если раньше кто-то снова не придумает перетащить туда один из матчей «Зенита-2» (против полуфиналиста Кубка «Авангарда» или «Ротора»).

Саранск — столица РФПЛ

Ход событий показал, что в Петербурге переживали зря. 6 марта, когда объявили о переносе матча, в городе было «-5», а в день матча температура дошла почти до нуля. В Саранске «Тосно» и «Рубину» пришлось играть при «-11». Однако и ругать номинальных хозяев за выбор этого места для проведения матча не приходится. Клуб обращался за помощью в южные города, но получил отказы от Сочи, Краснодара и Астрахани. В Сочи хотел играть и «Рубин»: команда Курбана Бердыева как раз там готовилась к игре. Не рискнули принять команды и на «Казань Арене», тоже опасаясь за газон.

Зато в Саранске порадовались возвращению большого футбола. Три года назад местный стадион «Старт» был чуть ли не столицей РФПЛ: кроме «Мордовии» домашние матчи здесь играла «Уфа» и собирала в среднем по тысяче зрителей, пока в августе 2015-го не вернулась домой на отреставрированный «Нефтяник». Такая же аудитория пришла посмотреть и на «Тосно» с «Рубином». Хоть какая-то отдушина для местных болельщиков, пока их «Мордовия», стремящаяся выбраться из второго дивизиона, срывает контрольные матчи из-за долгов по зарплатам.

Первый гол Подберезкина

Такого зрелища, как в другом перенесенном матче тура, посетители «Старта» не увидели. В Уфе «Амкар» и «Арсенал» подарили долгожданную стычку Дзюбы и Белорукова, спорные судейские решения и подвиги Дмитрия Хомича. В Саранске разве что аудитория была больше на несколько человек. На лице Ивелина Попова во время разминки вообще читалось недоумение от всего происходящего. Совсем другое настроение было у Сергея Карасева. Арбитр даже оделся слишком легко для такой погоды. Тосненцам же не привыкать: предыдущие матчи с «Лучом-Энергией» и «СКА-Хабаровском» мало чем отличались от саранских условий.

Номинальные хозяева не играли так смело, как это можно было увидеть в первом круге, и рассчитывали на быстрые контратаки. В них расчет на Резиуана Мирзова, который в каждом матче старается тащить мяч в штрафную в одиночку и иногда это приносит успех (как в Хабаровске), и на большой опыт Павла Погребняка. Нападающий упустил два хороших шанса забить первый гол в премьер-лиге за два с половиной года: в первом тайме не попал в девятку, а после перерыва на добивании пробил мимо пустых ворот. В «Тосно» на игрока очень надеются и дают играть от начала до конца, ведь другой альтернативы нет. При всем уважении к Николе Труичу.

С «Рубином» в Саранск приехал Сердар Азмун, но иранец неожиданно пролетел мимо заявки на матч. В центре нападения очень неплохо выглядел Рифат Жемалетдинов.

В первом тайме он не раз оставлял позади защитников «Тосно», но толком не воспользовался заработанным преимуществом. На его счету два удара, из которых один заблокировали, а второй потащил Михаил Опарин, подменяющий основного вратаря Давида Юрченко. После перерыва Жемалетдинов сыграл немного, и после его замены чистых форвардов у Бердыева не осталось. Впрочем казанцы и так справились: за 15 минут до конца основного времени первый гол за «Рубин» забил оставленный в штрафной без плотной опеки Вячеслав Подберезкин.

Это был единственный удар в створ со стороны номинальных гостей за весь второй тайм. Сослану Джанаеву досталось больше работы, но в самый важный момент он спас. В добавленное время вратарь не дал сравнять счет Рикардиньо, иначе снова пришлось бы говорить о болезни «Рубина» пропускать в концовках.