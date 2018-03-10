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21:51 (мск), источник: Советский спорт

Игра в «-11» вместо «-1». Ради этого «Тосно» и «Рубин» отправили в Саранск

Перенесенный из Петербурга матч зрелищностью не порадовал, но это и не проблема команд.

Источник: Советский спорт

Испугались за поле

Полторы недели назад на «Петровском» никто не сомневался в готовности поля главной арены к возобновлению сезона. Иначе никак не объяснить, что в один день с матчем «Тосно» и «Рубина» на стадионе должны были сыграть вторая команда «Зенита» и лидер ФНЛ «Енисей». Это была бы нормальная ситуация для малой арены с искусственным полем, но главная, где газон — естественный, таких стыков всегда избегала. Очень сомнительно, что за четыре часа, которые по изначальному плану разделяли конец первой игры и начало второй, поле удалось бы восстановить.

На перестраховку решились, когда до матчей осталось четыре дня. Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сначала сослался на руководство «Петровского», но позже в его речи появился и «Зенит» («Мы пытались сделать все, чтобы сыграть здесь, но “Зенит” против <…> В “Зените” переживали, что мы испортим поле»). Сначала можно было подумать о подножке со стороны сине-бело-голубых, но потом и матч их второй команды убрали на малую арену. Теперь футбол на большой «Петровский» вернется только в начале апреля (предварительно 8 числа к «Тосно» приедет «Урал»). Только если раньше кто-то снова не придумает перетащить туда один из матчей «Зенита-2» (против полуфиналиста Кубка «Авангарда» или «Ротора»).

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Саранск — столица РФПЛ

Ход событий показал, что в Петербурге переживали зря. 6 марта, когда объявили о переносе матча, в городе было «-5», а в день матча температура дошла почти до нуля. В Саранске «Тосно» и «Рубину» пришлось играть при «-11». Однако и ругать номинальных хозяев за выбор этого места для проведения матча не приходится. Клуб обращался за помощью в южные города, но получил отказы от Сочи, Краснодара и Астрахани. В Сочи хотел играть и «Рубин»: команда Курбана Бердыева как раз там готовилась к игре. Не рискнули принять команды и на «Казань Арене», тоже опасаясь за газон.

Зато в Саранске порадовались возвращению большого футбола. Три года назад местный стадион «Старт» был чуть ли не столицей РФПЛ: кроме «Мордовии» домашние матчи здесь играла «Уфа» и собирала в среднем по тысяче зрителей, пока в августе 2015-го не вернулась домой на отреставрированный «Нефтяник». Такая же аудитория пришла посмотреть и на «Тосно» с «Рубином». Хоть какая-то отдушина для местных болельщиков, пока их «Мордовия», стремящаяся выбраться из второго дивизиона, срывает контрольные матчи из-за долгов по зарплатам.

Первый гол Подберезкина

Такого зрелища, как в другом перенесенном матче тура, посетители «Старта» не увидели. В Уфе «Амкар» и «Арсенал» подарили долгожданную стычку Дзюбы и Белорукова, спорные судейские решения и подвиги Дмитрия Хомича. В Саранске разве что аудитория была больше на несколько человек. На лице Ивелина Попова во время разминки вообще читалось недоумение от всего происходящего. Совсем другое настроение было у Сергея Карасева. Арбитр даже оделся слишком легко для такой погоды. Тосненцам же не привыкать: предыдущие матчи с «Лучом-Энергией» и «СКА-Хабаровском» мало чем отличались от саранских условий.

Номинальные хозяева не играли так смело, как это можно было увидеть в первом круге, и рассчитывали на быстрые контратаки. В них расчет на Резиуана Мирзова, который в каждом матче старается тащить мяч в штрафную в одиночку и иногда это приносит успех (как в Хабаровске), и на большой опыт Павла Погребняка. Нападающий упустил два хороших шанса забить первый гол в премьер-лиге за два с половиной года: в первом тайме не попал в девятку, а после перерыва на добивании пробил мимо пустых ворот. В «Тосно» на игрока очень надеются и дают играть от начала до конца, ведь другой альтернативы нет. При всем уважении к Николе Труичу.

С «Рубином» в Саранск приехал Сердар Азмун, но иранец неожиданно пролетел мимо заявки на матч. В центре нападения очень неплохо выглядел Рифат Жемалетдинов.

В первом тайме он не раз оставлял позади защитников «Тосно», но толком не воспользовался заработанным преимуществом. На его счету два удара, из которых один заблокировали, а второй потащил Михаил Опарин, подменяющий основного вратаря Давида Юрченко. После перерыва Жемалетдинов сыграл немного, и после его замены чистых форвардов у Бердыева не осталось. Впрочем казанцы и так справились: за 15 минут до конца основного времени первый гол за «Рубин» забил оставленный в штрафной без плотной опеки Вячеслав Подберезкин.

Это был единственный удар в створ со стороны номинальных гостей за весь второй тайм. Сослану Джанаеву досталось больше работы, но в самый важный момент он спас. В добавленное время вратарь не дал сравнять счет Рикардиньо, иначе снова пришлось бы говорить о болезни «Рубина» пропускать в концовках.

Теперь Саранску остается ждать тестовых матчей на новой арене и налаживания дел у «Мордовии», а там и чемпионат мира близко.

Тосно 0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
10.03.2018, 19:00 Зрители: 1310 основной раунд: 22-й тур Старт
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Курбан Бердыев
Голы
7 Вячеслав Подберезкин (Ф. Кудряшов, К. Нобоа) 75′
Составы
Михаил Опарин 1
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич (к) 26
Нуну Роша 15
Павел Погребняк 33
Марко Полетанович 88
79′ Вагиз Галиулин 21
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
74′ Резиуан Мирзов 22
Александр Макаров 31
79′ Илья Жигулев 4
Георгий Мелкадзе 10
35 Сослан Джанаев
26 Габриэл Энаке 18′
30 Федор Кудряшов
14 Владимир Гранат 89′
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
88 Руслан Камболов
18 Павел Могилевец
7 Вячеслав Подберезкин
66 Кристиан Нобоа
71 Ивелин Попов
96 Рифат Жемалетдинов 64′
85 Ильзат Ахметов 88′
80 Егор Сорокин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 3
2 Угловые 4
9 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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