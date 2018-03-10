«Рубин» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 10 марта. Казанский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной
ТАСС, 10 марта. Казанский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной
Единственный гол на 76-й минуте забил Вячеслав Подберезкин, который впервые отличился за «Рубин» после перехода из «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
Матч должен был пройти на стадионе «Петровский» в Санкт- Петербурге, где «Тосно» проводит домашние встречи, но в связи с установлением в городе аномально низких температур игра была перенесена в Саранск.
В турнирной таблице «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 27 очков, «Тосно» с 23 очками идет 13-м.
В следующем туре «Рубин» 17 марта примет московский «Спартак», «Тосно» в тот же день сыграет с махачкалинским «Анжи».
|Дмитрий Парфенов
|Курбан Бердыев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|20
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)