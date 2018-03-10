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21:36 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 марта. Казанский «Рубин» со счетом 1:0 обыграл «Тосно» из Ленинградской области в гостевом матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча состоялась в Саранске.

Единственный гол на 76-й минуте забил Вячеслав Подберезкин, который впервые отличился за «Рубин» после перехода из «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

Матч должен был пройти на стадионе «Петровский» в Санкт- Петербурге, где «Тосно» проводит домашние встречи, но в связи с установлением в городе аномально низких температур игра была перенесена в Саранск.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 27 очков, «Тосно» с 23 очками идет 13-м.

В следующем туре «Рубин» 17 марта примет московский «Спартак», «Тосно» в тот же день сыграет с махачкалинским «Анжи».

Тосно 0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
10.03.2018, 19:00 Зрители: 1310 основной раунд: 22-й тур Старт
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Курбан Бердыев
Голы
7 Вячеслав Подберезкин (Ф. Кудряшов, К. Нобоа) 75′
Составы
Михаил Опарин 1
Тимофей Маргасов 24
Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
Раде Дугалич (к) 26
Нуну Роша 15
Павел Погребняк 33
Марко Полетанович 88
79′ Вагиз Галиулин 21
Рикарду Кавальканте Рикардинью 29
74′ Резиуан Мирзов 22
Александр Макаров 31
79′ Илья Жигулев 4
Георгий Мелкадзе 10
35 Сослан Джанаев
26 Габриэл Энаке 18′
30 Федор Кудряшов
14 Владимир Гранат 89′
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
88 Руслан Камболов
18 Павел Могилевец
7 Вячеслав Подберезкин
66 Кристиан Нобоа
71 Ивелин Попов
96 Рифат Жемалетдинов 64′
85 Ильзат Ахметов 88′
80 Егор Сорокин
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 3
2 Угловые 4
9 Фолы 20
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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