«Динамо»: с Панченко, но без голов
«Динамо» на «Арене Химки» сыграло нулевую ничью с «Краснодаром».
«Динамо» на «Арене Химки» сыграло нулевую ничью с «Краснодаром».
Павел ГУРЕВИЧ
из Химок
«Динамо» за зиму сильно изменилось. Клуб расстался с Погребняком и Сапетой (контракты с футболистами разорваны), приобретены же нападающий Евгений Марков (экс-«Тосно»), уже отличившийся в первом официальном матче с «Уфой» (1:1), защитник Константин Рауш (экс-«Кельн»), который вряд ли кому уступит место на правой бровке. Также команду пополнили лучший футболист литовского чемпионата Федор Черных и колоритный полузащитник из «Леха» Абдула Тетте.
В то же время у
Зимой южанам удалось сохранить главную звезду команды Федора Смолова. Форвард в первом после возобновления чемпионата матче — с «Ростовом» — оформил дубль. На его счету уже 12 мячей и единоличное лидерство в споре бомбардиров. И это при том, что часть чемпионата он пропустил
Сам нападающий, который выступал за
Впрочем, все предматчевые темы отошли на второй план и главной стала погода — сильный снег вместе с ветром заметали поле и трибуны «Арены Химки». Пять минут на улице — и ноги превращаются в сосульки.
Футболистам тоже пришлось несладко. Почти все игроки «Краснодара» утеплились, выйдя на поле в специальных повязках и перчатках.
В стартовом составе «Динамо» неожиданно не оказалось Маркова. Как выяснилось, форвард получил травму колена в матче с «Уфой» и пропустит около двух недель.
В начале встречи гости
«Краснодар» же не изменял своему стилю. Игроки пытались разыграть мяч до верного. Справлялась оборона «Динамо» и со Смоловым — у нападающего практически ничего не получалось в первые 45 минут.
Во втором тайме мало что поменялось — «Краснодар» атаковал, а «Динамо» окопалось в защите. А главным событием стало возвращение Кирилла Панченко. И первым же касанием форвард нанес удар в створ. Что удивительно — он стал первым для «Динамо» в матче.
Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее было давление на ворота Шунина. Прекрасный шанс имел вышедший на замену Вандерсон, который, получив передачу в касание от Смолова, пробил в дальний угол. Голкипер не дотянулся до мяча, но хозяев спасла штанга.
В итоге болельщики, изрядно замерзшие за 90 минут, так и не дождались голов. А Смолов не смог забить своей бывшей команде в четвертым раз и оторваться в бомбардирской гонке еще дальше.
|Дмитрий Хохлов
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|16
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)