«Динамо»: с Панченко, но без голов

Источник: Спорт-Экспресс

Павел ГУРЕВИЧ

из Химок

«Динамо» за зиму сильно изменилось. Клуб расстался с Погребняком и Сапетой (контракты с футболистами разорваны), приобретены же нападающий Евгений Марков (экс-«Тосно»), уже отличившийся в первом официальном матче с «Уфой» (1:1), защитник Константин Рауш (экс-«Кельн»), который вряд ли кому уступит место на правой бровке. Также команду пополнили лучший футболист литовского чемпионата Федор Черных и колоритный полузащитник из «Леха» Абдула Тетте.

В то же время у бело-голубых сложный календарь — возможно, самый сложный из команд второй восьмерки. Команде Дмитрия Хохлова еще предстоит встретиться со всеми претендентами на золото — ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком». А первой настоящей проверкой стала встреча с «Краснодаром».

Зимой южанам удалось сохранить главную звезду команды Федора Смолова. Форвард в первом после возобновления чемпионата матче — с «Ростовом» — оформил дубль. На его счету уже 12 мячей и единоличное лидерство в споре бомбардиров. И это при том, что часть чемпионата он пропустил из-за травмы.

Сам нападающий, который выступал за бело-голубых с перерывами с 2007 по 2015 год, честно признался, что встреча против бывшего клуба для него принципиальна. «Да, я много лет играл в “Динамо”. Хотя играл, наверное, не так много. Провел — скорее, более уместный глагол. Я слукавлю, если скажу, что для меня это непринципиальный матч», — отметил Смолов в интервью клубной пресс-службе. Кстати, форвард уже трижды забивал «Динамо».

Впрочем, все предматчевые темы отошли на второй план и главной стала погода — сильный снег вместе с ветром заметали поле и трибуны «Арены Химки». Пять минут на улице — и ноги превращаются в сосульки.

Футболистам тоже пришлось несладко. Почти все игроки «Краснодара» утеплились, выйдя на поле в специальных повязках и перчатках.

В стартовом составе «Динамо» неожиданно не оказалось Маркова. Как выяснилось, форвард получил травму колена в матче с «Уфой» и пропустит около двух недель.

В начале встречи гости по-хозяйски прибрали мяч, однако до опасных моментов дело почти не доходило. Зато бело-голубые имели несколько хороших шансов в первой половине встречи. Вначале Ташаев с края штрафной бил в дальний верхний угол — однако мяч прошел в нескольких сантиметрах от крестовины. А через несколько минут Рауш со штрафного эффектно перекинул стенку и едва не попал в левый от Синицына угол.

«Краснодар» же не изменял своему стилю. Игроки пытались разыграть мяч до верного. Справлялась оборона «Динамо» и со Смоловым — у нападающего практически ничего не получалось в первые 45 минут.

Во втором тайме мало что поменялось — «Краснодар» атаковал, а «Динамо» окопалось в защите. А главным событием стало возвращение Кирилла Панченко. И первым же касанием форвард нанес удар в створ. Что удивительно — он стал первым для «Динамо» в матче.

Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее было давление на ворота Шунина. Прекрасный шанс имел вышедший на замену Вандерсон, который, получив передачу в касание от Смолова, пробил в дальний угол. Голкипер не дотянулся до мяча, но хозяев спасла штанга.