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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо»: с Панченко, но без голов

«Динамо» на «Арене Химки» сыграло нулевую ничью с «Краснодаром».

Источник: Спорт-Экспресс

Павел ГУРЕВИЧ
из Химок

«Динамо» за зиму сильно изменилось. Клуб расстался с Погребняком и Сапетой (контракты с футболистами разорваны), приобретены же нападающий Евгений Марков (экс-«Тосно»), уже отличившийся в первом официальном матче с «Уфой» (1:1), защитник Константин Рауш (экс-«Кельн»), который вряд ли кому уступит место на правой бровке. Также команду пополнили лучший футболист литовского чемпионата Федор Черных и колоритный полузащитник из «Леха» Абдула Тетте.

В то же время у бело-голубых сложный календарь — возможно, самый сложный из команд второй восьмерки. Команде Дмитрия Хохлова еще предстоит встретиться со всеми претендентами на золото — ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком». А первой настоящей проверкой стала встреча с «Краснодаром».

Зимой южанам удалось сохранить главную звезду команды Федора Смолова. Форвард в первом после возобновления чемпионата матче — с «Ростовом» — оформил дубль. На его счету уже 12 мячей и единоличное лидерство в споре бомбардиров. И это при том, что часть чемпионата он пропустил из-за травмы.

Сам нападающий, который выступал за бело-голубых с перерывами с 2007 по 2015 год, честно признался, что встреча против бывшего клуба для него принципиальна. «Да, я много лет играл в “Динамо”. Хотя играл, наверное, не так много. Провел — скорее, более уместный глагол. Я слукавлю, если скажу, что для меня это непринципиальный матч», — отметил Смолов в интервью клубной пресс-службе. Кстати, форвард уже трижды забивал «Динамо».

Впрочем, все предматчевые темы отошли на второй план и главной стала погода — сильный снег вместе с ветром заметали поле и трибуны «Арены Химки». Пять минут на улице — и ноги превращаются в сосульки.

Футболистам тоже пришлось несладко. Почти все игроки «Краснодара» утеплились, выйдя на поле в специальных повязках и перчатках.

В стартовом составе «Динамо» неожиданно не оказалось Маркова. Как выяснилось, форвард получил травму колена в матче с «Уфой» и пропустит около двух недель.

В начале встречи гости по-хозяйски прибрали мяч, однако до опасных моментов дело почти не доходило. Зато бело-голубые имели несколько хороших шансов в первой половине встречи. Вначале Ташаев с края штрафной бил в дальний верхний угол — однако мяч прошел в нескольких сантиметрах от крестовины. А через несколько минут Рауш со штрафного эффектно перекинул стенку и едва не попал в левый от Синицына угол.

«Краснодар» же не изменял своему стилю. Игроки пытались разыграть мяч до верного. Справлялась оборона «Динамо» и со Смоловым — у нападающего практически ничего не получалось в первые 45 минут.

Во втором тайме мало что поменялось — «Краснодар» атаковал, а «Динамо» окопалось в защите. А главным событием стало возвращение Кирилла Панченко. И первым же касанием форвард нанес удар в створ. Что удивительно — он стал первым для «Динамо» в матче.

Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее было давление на ворота Шунина. Прекрасный шанс имел вышедший на замену Вандерсон, который, получив передачу в касание от Смолова, пробил в дальний угол. Голкипер не дотянулся до мяча, но хозяев спасла штанга.

В итоге болельщики, изрядно замерзшие за 90 минут, так и не дождались голов. А Смолов не смог забить своей бывшей команде в четвертым раз и оторваться в бомбардирской гонке еще дальше.

Динамо М 0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
10.03.2018, 16:30 Зрители: 5100 основной раунд: 22-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Игорь Шалимов
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Григорий Морозов 2
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Александр Ташаев 88
Ибрагим Цаллагов 15
Самба Соу 27
46′ Константин Рауш 34
Вячеслав Грулев 20
87′ Федор Черных 13
Антон Соснин 23
60′ Николай Обольский 90
Кирилл Панченко 8
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 50′
16 Виктор Классон
18 Олег Шатов
10 Федор Смолов
77 Шарль Каборе
17 Павел Мамаев 75′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
33 Маурисио Перейра 69′ 60′
7 Вандерсон Масиэл
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 4
9 Фолы 16
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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