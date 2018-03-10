Массимо Каррера: От травм Зе Луиша не устал

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня тренировка «Спартака» прошла не как обычно в Тарасовке, а на «Открытие-Арене». На ней произошла неприятность: во время двухсторонки после столкновения с вратарем Александром Селиховым медицинская помощь понадобилась нападающему красно-белых Луизу Адриану. На пресс-конференции Каррера заверил: с бразильцем все в порядке.

— Ничего серьезного не случилось, — сказал итальянский тренер. — Просто Селихов наступил ему на ногу.

— Известно, что со «СКА-Хабаровск» не сыграет Зе Луиш. Травмированы Таски и Боккетти. Есть ли другие проблемы?

— Не хватает только этих футболистов. Надеюсь, что к матчу с «Рубином» (он пройдет 17 марта. — Прим. «СЭ») они поправятся и будут в строю.

— Как вам поле «Открытие Арены»?

— Хорошее, на нем можно спокойно играть в футбол. Газон не как в Самаре и не как в Черкизове на прошлой неделе.

— Скорее всего, стадион не будет полным. Большее ли значение это имеет для вас?

— Мы дорожим нашими болельщиками, которые всегда нас поддерживают. Конечно, когда стадион не полон, ощущения от футбола не совсем полноценные.

Нас ожидает завтра соперник, который не позволяет играть в наш футбол. Дело за командой — это она должна сделать так, чтобы наша арена заполнялась на каждой игре.

— Вы перенесли тренировку из Тарасовки на «Открытие-Арену». Насколько важно для вас тренироваться на натуральном поле?

— Безусловно, это очень важно, ведь матч пройдет на натуральном газоне. Если тренироваться долгое время на синтетике, то могут возникнуть некоторые проблемы. Мы и решили приехать сюда, так как на базе поля не в идеальном состоянии для отработки некоторых моментов.

— Вы не устали от того, что Зе Луиш постоянно получает странные травмы?

— Нет, не устал. Сожалею, что так происходит. У Зе Луиша травма, которую нужно лечить. К сожалению, она не позволяет ему тренироваться. Надеюсь, боль уйдет как можно скорее.

— Ханни в тех матчах «Спартака», в которых играл, показал себя с хорошей стороны. Можно ожидать его в стартовом составе в завтрашней встрече?

— Да, можно.

— Что для вас главнее — увидеть, хорошую осмысленную игру или результат?

— Безусловно, результат. Готов поспорить с каждым, кто скажет, что игра его команды для него важнее. Результат всегда на первом месте!

— Скажите, почему Педро Роша не может заиграть? В чем проблема? Конкуренция, погода, акклиматизация?

— Погода тут вообще ни при чем. Конечно, дело в конкуренции. С моей точки зрения правильнее выпускать игрока, когда он готов на 100 процентов.

— То есть вы верите в него?

— Конечно.

Софьян ХАННИ: «В “СПАРТАКЕ” НЕТ ТАКОГО, ЧТОБЫ ИНОСТРАНЦЫ ОБЩАЛИСЬ ТОЛЬКО С ИНОСТРАНЦАМИ»

Также на вопросы журналистов ответил алжирский полузащитник красно-белых, перешедший в московский клуб минувшей зимой из бельгийского «Андерлехта».

— За то время, что нахожусь в «Спартаке», я хорошо познакомился с историей клуба — в частности, посетил клубный музей. Я очень рад быть здесь, — отметил Ханни. — Я играл за лучший клуб в Бельгии, а теперь выступаю за лучший в России. Бельгийских и российских болельщиков пока сравнивать не хотел бы, ведь был только на одном домашнем матче «Спартака» (с «Атлетиком» в Лиге Европы. — Прим. «СЭ»).

— Погода для вас довольно необычная. А как вам поле спартаковского стадиона?

— Перед переходом в «Спартака» молва готовила меня к тому, что придется играть на газонах гораздо худшего качества, чем тот, который я увидел. Поле «Открытие-Арены», несмотря на снег и холод, находится в хорошем состоянии. И оно ничуть не хуже, чем-то, которое на стадионе «Андерлехта».

— Как отреагировала ваша семья на переезд в Москву и на погодные условия нашей страны?

— Моя дочь увидела снег впервые в жизни. Она была в восторге. Для моей жены, конечно, в диковинку московская погода. Но ей нравится.

— Видели ли вы какие-либо достопримечательности? Куда сходите во время паузы на игры сборных?

— Увидел и Красную площадь, и Кремль. А что касается паузы в чемпионате, то мне бы, конечно, хотелось провести это время в сборной. Если же не получу вызов, то изучу Москву более подробно.

— Почему раньше думали, что в «Спартаке» вам придется больше общаться с иностранцами?

— Действительно, перед переходом я думал, что местные игроки, в основном, общаются между собой. А когда я прибыл на сбор в Марбелье, то увидел, что нет такого, чтобы иностранцы общались только с иностранцами — российские футболисты тоже с удовольствием проводили с ними время. И я осознал, почему команда стала чемпионом. Атмосфера в коллективе прекрасная. Нет никакого разделения по национальностям, по тому, кто какую страну представляет.

— Бельгийские комментарии называли вас Ани. Как вас все же правильно называть Ани или Ханни?

— Ани. С ударением на последний слог.

— Что скажете о завтрашнем сопернике — «СКА-Хабаровск»?

— Мы посмотрели несколько видео матчей с участием этой команды, изучили, как она играет и как играть против нее. Но меня уже поздравили с тем, что мы будем играть дома, и что в этом сезоне мне уже не придется лететь в Хабаровск.

— Так не любите летать? — уточнил директор по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг, который вел пресс-конференцию.