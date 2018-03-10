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19:37 (мск), источник: ТАСС

Хохлов: Панченко немного испортил игру «Динамо» в атаке против «Краснодара»

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Динамо» Кирилл Панченко своим выходом немного испортил игру команды в нападении в матче с «Краснодаром». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась ничьей со счетом 0:0. 28-летний Панченко вышел на поле впервые с сентября прошлого года. Все это время форвард восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

«Игра получилась интересной, мы сделали почти все, что планировали. Панченко немного испортил игру в атаке, не вошел в игру, из-за чего нас стали поддавливать. Он не совсем готов, его состояние не позволяет проводить даже 30 минут, но будет набирать форму, принимать участие в контрольных играх во время трехнедельного перерыва. Константин Рауш плохо вошел в игру, поэтому был заменен», — сказал Хохлов.

«Мы отталкиваемся от соперника, и в меньшей степени — от погоды. У нас выбыли два основных нападающих, был тяжелый выбор состава, поэтому сегодня на условия вообще не смотрели, они одинаковы для обеих команд», — отметил тренер.

После этого матча «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 12-й строчке с 24 очками.

Динамо М 0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
10.03.2018, 16:30 Зрители: 5100 основной раунд: 22-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Игорь Шалимов
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Григорий Морозов 2
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Александр Ташаев 88
Ибрагим Цаллагов 15
Самба Соу 27
46′ Константин Рауш 34
Вячеслав Грулев 20
87′ Федор Черных 13
Антон Соснин 23
60′ Николай Обольский 90
Кирилл Панченко 8
88 Андрей Синицын
30 Роман Шишкин
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к) 50′
16 Виктор Классон
18 Олег Шатов
10 Федор Смолов
77 Шарль Каборе
17 Павел Мамаев 75′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
33 Маурисио Перейра 69′ 60′
7 Вандерсон Масиэл
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 4
9 Фолы 16
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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