Хохлов: Панченко немного испортил игру «Динамо» в атаке против «Краснодара»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась ничьей со счетом 0:0. 28-летний Панченко вышел на поле впервые с сентября прошлого года. Все это время форвард восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

«Игра получилась интересной, мы сделали почти все, что планировали. Панченко немного испортил игру в атаке, не вошел в игру, из-за чего нас стали поддавливать. Он не совсем готов, его состояние не позволяет проводить даже 30 минут, но будет набирать форму, принимать участие в контрольных играх во время трехнедельного перерыва. Константин Рауш плохо вошел в игру, поэтому был заменен», — сказал Хохлов.

«Мы отталкиваемся от соперника, и в меньшей степени — от погоды. У нас выбыли два основных нападающих, был тяжелый выбор состава, поэтому сегодня на условия вообще не смотрели, они одинаковы для обеих команд», — отметил тренер.