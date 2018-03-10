Шалимов: Снег мешал «Краснодару» и помогал «Динамо» играть в футбол
ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Снежная погода мешала играть в футбол игрокам «Краснодара» и помогала динамовцам. Об этом на
ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Снежная погода мешала играть в футбол игрокам «Краснодара» и помогала динамовцам. Об этом на
Встреча, проходившая на «Арене-Химки», завершилась ничьей со счетом 0:0. Почти всю встречу шел снег.
«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Надеялись, что снега не будет, потому что для нас это важно, но он чуть усложнил нашу игру и улучшил для “Динамо”. Поляна была не для такой игры, но в целом сыграли неплохо. Неудовлетворительно, что в первом тайме не было ни одного удара, говорили, что нужно бить, потому что вратарям в такую погоду сложно», — сказал Шалимов.
«Во втором тайме соперник чуть подсел, мы продолжали играть в таком же ритме. Мы хотим закончить удачно этот сезон выше, чем в прошлом году, поэтому такие моменты, как у Вандерсона, надо забивать», — отметил тренер.
После этого матча «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 12-й строчке с 24 очками.
|Дмитрий Хохлов
|Игорь Шалимов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|16
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)