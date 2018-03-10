Шалимов: Снег мешал «Краснодару» и помогал «Динамо» играть в футбол

«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Надеялись, что снега не будет, потому что для нас это важно, но он чуть усложнил нашу игру и улучшил для “Динамо”. Поляна была не для такой игры, но в целом сыграли неплохо. Неудовлетворительно, что в первом тайме не было ни одного удара, говорили, что нужно бить, потому что вратарям в такую погоду сложно», — сказал Шалимов.