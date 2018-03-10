Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Краснодара» на матч 22-го тура российской
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Краснодара» на матч 22-го тура российской
«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шуньич, Рауш, Ташаев, Соу, Черных, Обольский.
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев, Шатов, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.