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15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Краснодара» на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Арена Химки» сегодня, 10 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Козлов, Рыков, Морозов, Шуньич, Рауш, Ташаев, Соу, Черных, Обольский.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Мамаев, Шатов, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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