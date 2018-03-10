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15:22 (мск), источник: Sports.kz

Сейдахмет дебютировал в РФПЛ в матче против «Анжи»

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет впервые вышел на поле в футболке «Уфы» в официальном матче, сообщает Sports.kz.

«Казахский Месси» заменил Кехинде Фатаи в перерыве матча 22-го тура чемпионата России с «Анжи». Сейдахмет вошел в игру при счете 0:0.

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В предыдущем туре Еркебулан также попал в заявку на матч с московским «Динамо» (1:1), однако главный тренер «Уфы» Сергей Семак предпочел не бросать в бой 18-летнего форварда из-за того, что игра была чересчур напряженной.

Напомним, перед стартом второй половины сезона РФПЛ Сейдахмет провел с «Уфой» два учебно-тренировочных сбора. После первого, на котором он отметился голом и двумя результативными передачами, он подписал с клубом долгосрочный контракт.

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