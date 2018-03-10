Агроном стадиона в Екатеринбурге: К игре «Урала» с «Локо» всё будет нормально

Кроме того, газон регулярно проветриваем. Так как у нас холодные ночи, приходится в два слоя укрывать газон специальным материалом. Есть в этом определённая трудность, потому что дышать траве становится тяжелее. К матчу «Урал» — «Локомотив» состояние поля, безусловно, улучшится. До матча остаётся более двух полных суток. При оптимальных условиях трава растёт на один-полтора сантиметра в сутки. В нашем случае из-за холодных ночей, трава не растёт, конечно, такими темпами, но всё равно подтягивается, становится больше и гуще, а её плотность увеличивается. К игре всё будет нормально", — сказал Куприянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.