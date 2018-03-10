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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Агроном стадиона в Екатеринбурге: К игре «Урала» с «Локо» всё будет нормально

Агроном стадиона «СКБ-Банк Арена» Павел Куприянов выразил мнение, что поле арены будет в нормальном состоянии к матчу 22-го тура РФПЛ «Урал» — «Локомотив», который состоится 12 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Поле находится в приемлемом состоянии. Сейчас мы внимательно следим за двумя показателями: температурой и влажностью газона. Стараемся держать их в оптимальном пределе.

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Кроме того, газон регулярно проветриваем. Так как у нас холодные ночи, приходится в два слоя укрывать газон специальным материалом. Есть в этом определённая трудность, потому что дышать траве становится тяжелее. К матчу «Урал» — «Локомотив» состояние поля, безусловно, улучшится. До матча остаётся более двух полных суток. При оптимальных условиях трава растёт на один-полтора сантиметра в сутки. В нашем случае из-за холодных ночей, трава не растёт, конечно, такими темпами, но всё равно подтягивается, становится больше и гуще, а её плотность увеличивается. К игре всё будет нормально", — сказал Куприянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Накануне пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских сообщил, что «Урал» не рассматривает вариант переноса матча с «Локомотивом» в другой город из-за погодных условий в Екатеринбурге.

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