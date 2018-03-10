Ханни: Перешёл в «Спартак», потому что для меня важны титулы, я голоден до побед

Источник: РИА "Новости"

«Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя всё будет хорошо: деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот — в 2017-м… Думаю, вы хорошо понимаете, о чём я. Вспомните прошлый сезон. Для «Спартака» он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал «Спартак».

Решиться на переход из «Андерлехта», в котором был капитаном, в «Спартак» было не трудно, потому что понимаю: в Бельгии уже всё сделал. За три с половиной года, проведенных там, выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Поэтому размышлял о том, что пришло время двигаться вперёд. Когда появилось предложение от «Спартака», не раздумывал.