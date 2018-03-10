Ханни: Перешёл в «Спартак», потому что для меня важны титулы, я голоден до побед
Новичок «Спартака» полузащитник Софьян Ханни рассказал о причинах, по которым он решился на переход в московскую команду.
Новичок «Спартака» полузащитник Софьян Ханни рассказал о причинах, по которым он решился на переход в московскую команду.
«Победы, безусловно, лучшее, что есть в футболе. Многие говорят: когда завершишь карьеру, у тебя всё будет хорошо: деньги есть, ты ведь футболист. Но для меня важны титулы. Хочу добиться успехов, чтобы потом говорить своей дочери: Камила, смотри, папа выиграл этот кубок в 2013-м, а этот — в 2017-м… Думаю, вы хорошо понимаете, о чём я. Вспомните прошлый сезон. Для «Спартака» он был фантастическим! Этой победой в чемпионате России осчастливили стольких людей. Просто здорово! И я очень голоден до таких ощущений и побед, поэтому выбрал «Спартак».
Решиться на переход из «Андерлехта», в котором был капитаном, в «Спартак» было не трудно, потому что понимаю: в Бельгии уже всё сделал. За три с половиной года, проведенных там, выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Поэтому размышлял о том, что пришло время двигаться вперёд. Когда появилось предложение от «Спартака», не раздумывал.
Горд, что ношу свитер национальной команды Алжира. Игрок сборной на виду, ему легче найти себе клуб. Но не всё так здорово, как может показаться на первый взгляд. У нас есть талантливые футболисты. Например, Риад Марез из «Лестера». Он выиграл чемпионат Англии, стал лучшим в лиге. Но он