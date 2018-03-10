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«Ростов» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче молодёжного первенства
В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал на своём поле «Зенит».
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В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал на своём поле «Зенит».
Встреча проходила на стадионе «Локомотив — ДЮСШ № 2» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Роман Петров, Норик Мкртчян и Мусса Думбия. За «Зенит» отличился Никита Колдунов.