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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче молодёжного первенства

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал на своём поле «Зенит».

Встреча проходила на стадионе «Локомотив — ДЮСШ № 2» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Роман Петров, Норик Мкртчян и Мусса Думбия. За «Зенит» отличился Никита Колдунов.

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