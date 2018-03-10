Скандал в Уфе: Дзюба и судья

Источник: Спорт-Экспресс

Вчера «Арсенал» обыграл «Амкар», а Артем Дзюба впервые отличился за новый клуб. Но в центре внимания оказались не голы, а спорные судейские решения.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Счет в игре, которую перенесли в Уфу, был открыт уже в самом начале — на 11-й минуте отличился Артем Дзюба. Нападающий добил мяч в сетку после отбитого Хомичем пенальти, и все бы ничего, если бы на повторах не было четко видно, что Михаил Сиваков фолил на экс-игроке «Зенита» за пределами штрафной.

Пермяки в итоге заканчивали встречу вдевятером — на 77-й минуте прямую красную получил Фегор Огуде, наступивший на ногу Сергею Ткачеву, а Дмитрию Белорукову судья показал вторую желтую за игру рукой в своей штрафной, после чего в ворота номинальных хозяев назначили второй пенальти.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с опытным Михаилом Вилковым.

«ЕДИНИЦА» СУДЬЕ

Как считает эксперт «СЭ» Александр Бобров, все три ключевых решения судьи были ошибочными. В эпизоде с первым пенальти нужно было назначить штрафной, фол Огуде не тянул на прямую красную, а в случае с нарушением Белорукова одиннадцатиметровый был достаточным наказанием.

В этой ситуации инспектор Андрей Бутенко выставит арбитру очень низкую оценку — между 6,9 и 7,4 балла (примерно «единицу» по 5-балльной системе).

ИЗВИНЕНИЯ БУДОГОССКОГО…

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал ошибки подчиненного. И даже принес извинения «Амкару».

— Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием «Амкара» арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча, — сказал в интервью «СЭ» Будогосский. — У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован.

Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу «Амкар», его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром.

… КОТОРЫЕ «АМКАР» НЕ ПРИНЯЛ

После слов Будогосского в Твиттере пермского клуба появился лаконичный пост: «За извинения очки не начисляют…».

При этом сразу после матча генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин в разговоре с «СЭ» заявил, что подавать протест на работу Вилкова в клубе не собираются.

— Я никак не оцениваю судейство, — сказал Резвухин.



— То есть Вилков хорошо судил?



— Знаете, когда твоя команда побеждает, то кажется, что хорошо судили, а когда проигрывает — кажется, что плохо. Что сейчас говорить? Какой во всем этом смысл?



— То есть вы не будете пытаться опротестовать удаления?



— Мы ничего не будем писать.

Той же позиции придерживается и главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев, заявивший во флеш-интервью: «Я судейство не обсуждаю. Есть органы, которые принимают решение, они будут обсуждать».

Осталось дождаться решения этих самых органов.