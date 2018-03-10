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«Локомотив» обыграл «Урал», победив в шестом матче молодёжного первенства подряд
В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал на своём поле «Локомотив».
В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал на своём поле «Локомотив».
Встреча проходила на стадионе «Урал — манеж» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Геворк Саркисян, а ещё по голу на свой счёт записали Никита Глушков и Артём Поникаров.
За «Урал» отличился Евгений Татаринов.
Таким образом, «железнодорожники» одержали шестую подряд победу в молодёжном первенстве, а «Урал» в восьмой раз к ряду потерпел поражение.
В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, московское «Динамо» на своём поле проиграло «Краснодару» (1:2).