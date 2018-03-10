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Сейдахмет не попал в стартовый состав «Уфы» на матч с «Анжи»
Сегодня в рамках 22-го тура чемпионата российской
Сегодня в рамках 22-го тура чемпионата российской
Стал известен состав команды из столицы Башкортостана на данную встречу.
Молодой казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, выступающий под десятым номером, заявлен в числе запасных игроков. В прошлом матче «Уфы» с московским «Динамо» Еркош на поле не вышел.
Полностью стартовый состав «Уфы» на матч выглядит так: Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай.
Матч начнется в 17:00 по времени Астаны на уфимском стадионе «Нефтяник».