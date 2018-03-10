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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Росгидромет: Если не будем следить за погодой, то всех защитников потеряем

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, как прогнозы погоды могут помочь футбольным клубам.

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33
фотографии
33
фотографии

«Не понимаю, почему на погоду не обращают внимания в нашем футболе. Вроде стадионы открытые, стоит задуматься, но нет. Мы можем за неделю давать довольно точный прогноз конкретно по всем стадионам. Травм стало бы меньше, тренеры принимали бы во внимание погодные условия, учитывали бы возможны рецидивы. Могли решать, кого из футболистов выпускать при «-10» или «-15», а кого лучше заменить после первого тайма. Я имею представление об этом, в своё время у меня и медицина была в подчинении.

Если так продолжится, за весенний сезон мы всех защитников потеряем. Всё равно ещё будут минусовые температуры: впереди ответные матчи Лиги Европы, например. В Питере проблем нет, там крыша. Но в Москве открытые стадионы, и даже при «-5″ никто не застрахован от травм. Чуть застыл — и потянул мышцу. Да банально: скользко, можно неудачно упасть. Вспомните снегопад в Туле! Нужно это учитывать, чтобы не искать потом, где бы взять защитников в сборную со стороны», — рассказал Варакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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