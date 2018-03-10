Росгидромет: Если не будем следить за погодой, то всех защитников потеряем

«Не понимаю, почему на погоду не обращают внимания в нашем футболе. Вроде стадионы открытые, стоит задуматься, но нет. Мы можем за неделю давать довольно точный прогноз конкретно по всем стадионам. Травм стало бы меньше, тренеры принимали бы во внимание погодные условия, учитывали бы возможны рецидивы. Могли решать, кого из футболистов выпускать при «-10» или «-15», а кого лучше заменить после первого тайма. Я имею представление об этом, в своё время у меня и медицина была в подчинении.