Сиваков: Что с Вилковым говорить? Видимо, с ним до игры другие люди пообщались

Источник: РИА "Новости"

— Что вы думаете о переносе матча «Амкар» — «Арсенал» в Уфу?

— Странная ситуация. Комиссия была в Перми до кубковой игры с «Авангардом» и разрешила нам играть на своём поле. Хотя оно было замёрзшее, сплошной лёд и снег. А тут берут и переносят матч чемпионата. Мне это непонятно. Последние тренировки мы проводили на домашнем стадионе, и поле там было не хуже, чем в Уфе.

Дело в том, что в первой части сезона туда насыпали много крошки. Этого требуют стандарты РФС.

Футболистам это не нравилось, выглядело поле хуже. Когда трактор чистит газон от снега лишняя крошка «вымывается». Теперь поле выглядит намного лучше. Да и партнёры по команде отмечают, что на этом газоне стало приятно тренироваться.

— В Перми должны были ударить морозы 9 марта. Может причина переноса в этом?

— Не знаю, погода там была такая же, как и в Уфе.

— Ключевой эпизод матча — это фол на Артёме Дзюбе. На ваш взгляд, нарушение было до или в штрафной?

— Во время игры сложно определить точно. Уже после, посмотрев момент в повторе, все увидели — нарушение было до штрафной. Но и по первоначальной реакции нашего капитана — Занева, по тому как он доказывал свою правоту главному судье и боковому арбитру, я понял, дело обстоит именно так.

— Что говорил Вилков?

— Мы с ним практически не общались, что с ним говорить? Видимо с ним до игры другие люди пообщались. В том эпизоде мы больше апеллировали к боковому арбитру. Он должен был видеть, что фол был до штрафной площадки. Вилков сказал, что ему нет смысла что-то уточнять у бокового. Типа у них есть рация и они уже переговорили. Тяжело было что-то ему доказать.

— Хомич почти спас «Амкар».

— Хомич — красавец, взял два пенальти. К сожалению, в первом моменте мы ему не помогли. Нужно было идти на добивание, выручать.

— Как события развивались дальше?

— Моментами инициатива была в наших руках, моментами у «Арсенала». Но как только во втором тайме у нас стали появляться шансы забить, произошло очень спорное удаление Огуде. Ситуация 50 на 50. Любой футболист будет выставлять ногу в борьбе за мяч. Фегор сначала сыграл в мяч, и только потом наступил сопернику на ногу. На мой взгляд, прямая красная карточка в такой ситуации — чересчур.

— Как Огуде отреагировал на удаление?

— Никак. На поле была видна его реакция. Он, по-моему, даже не понял, спокойно занял свою позицию и не собирался никуда уходить. Только потом ему подсказали, что у него красная.

— Что скажите по эпизоду со вторым пенальти?

— Если быть до конца объективным, игра рукой в штрафной площади была. Пенальти назначен правильно. Но есть вопрос по второй жёлтой карточке. Уже пенальти, а тут ещё и карточка — двойное наказание. Момент на откуп арбитра. Если предыдущие два эпизода были спорными и явно не в нашу пользу, то тут вопросов, конечно, меньше.

— Белоруков получил первую жёлтую после столкновения с Дзюбой. Как со стороны смотрелся этот момент?

— Если честно, не понял с чего началась заварушка. Кто кого ударил и кто был не прав. Началась суета и выяснение отношений. Тяжело комментировать эту ситуацию.