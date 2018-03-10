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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Сиваков: Что с Вилковым говорить? Видимо, с ним до игры другие люди пообщались

Сиваков из «Амкара» чувствует себя дураком, когда домашняя игра в Уфе, ещё и с судейством Вилкова. От извинений Будогосского ему не легче.

Источник: РИА "Новости"

— Что вы думаете о переносе матча «Амкар» — «Арсенал» в Уфу?
— Странная ситуация. Комиссия была в Перми до кубковой игры с «Авангардом» и разрешила нам играть на своём поле. Хотя оно было замёрзшее, сплошной лёд и снег. А тут берут и переносят матч чемпионата. Мне это непонятно. Последние тренировки мы проводили на домашнем стадионе, и поле там было не хуже, чем в Уфе.

Дело в том, что в первой части сезона туда насыпали много крошки. Этого требуют стандарты РФС.

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Футболистам это не нравилось, выглядело поле хуже. Когда трактор чистит газон от снега лишняя крошка «вымывается». Теперь поле выглядит намного лучше. Да и партнёры по команде отмечают, что на этом газоне стало приятно тренироваться.

— В Перми должны были ударить морозы 9 марта. Может причина переноса в этом?
— Не знаю, погода там была такая же, как и в Уфе.

— Ключевой эпизод матча — это фол на Артёме Дзюбе. На ваш взгляд, нарушение было до или в штрафной?
— Во время игры сложно определить точно. Уже после, посмотрев момент в повторе, все увидели — нарушение было до штрафной. Но и по первоначальной реакции нашего капитана — Занева, по тому как он доказывал свою правоту главному судье и боковому арбитру, я понял, дело обстоит именно так.

— Что говорил Вилков?
— Мы с ним практически не общались, что с ним говорить? Видимо с ним до игры другие люди пообщались. В том эпизоде мы больше апеллировали к боковому арбитру. Он должен был видеть, что фол был до штрафной площадки. Вилков сказал, что ему нет смысла что-то уточнять у бокового. Типа у них есть рация и они уже переговорили. Тяжело было что-то ему доказать.

— Хомич почти спас «Амкар».

— Хомич — красавец, взял два пенальти. К сожалению, в первом моменте мы ему не помогли. Нужно было идти на добивание, выручать.

— Как события развивались дальше?
— Моментами инициатива была в наших руках, моментами у «Арсенала». Но как только во втором тайме у нас стали появляться шансы забить, произошло очень спорное удаление Огуде. Ситуация 50 на 50. Любой футболист будет выставлять ногу в борьбе за мяч. Фегор сначала сыграл в мяч, и только потом наступил сопернику на ногу. На мой взгляд, прямая красная карточка в такой ситуации — чересчур.

— Как Огуде отреагировал на удаление?
— Никак. На поле была видна его реакция. Он, по-моему, даже не понял, спокойно занял свою позицию и не собирался никуда уходить. Только потом ему подсказали, что у него красная.

— Что скажите по эпизоду со вторым пенальти?
— Если быть до конца объективным, игра рукой в штрафной площади была. Пенальти назначен правильно. Но есть вопрос по второй жёлтой карточке. Уже пенальти, а тут ещё и карточка — двойное наказание. Момент на откуп арбитра. Если предыдущие два эпизода были спорными и явно не в нашу пользу, то тут вопросов, конечно, меньше.

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— Белоруков получил первую жёлтую после столкновения с Дзюбой. Как со стороны смотрелся этот момент?
— Если честно, не понял с чего началась заварушка. Кто кого ударил и кто был не прав. Началась суета и выяснение отношений. Тяжело комментировать эту ситуацию.

— Глава судейского корпуса Андрей Будогосский извинился перед «Амкаром» за судейство Михаила Вилкова. Что при этом чувствует Михаил Сиваков?
— Ничего. Дураками себя чувствуем. Домашнюю игру переносят в другой город, когда поле в Перми ничем не хуже, и погода точно такая же. Приезжаешь проводить домашнюю игру на выезд и сталкиваешься с таким судейством. Если уж Будогосский даёт Вилкову такую оценку, то явно были допущены ошибки, которые повлияли на исход этой встречи. Но только нам от этого не легче.

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