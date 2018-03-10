Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви

Источник: Спорт-Экспресс

Вспоминаем историю их непростых взаимоотношений.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

В чемпионатах СССР Карпин с «Зенитом» не встречался: когда молодой футболист играл за ЦСКА (там он проходил службу в армии), красно-синие выступали в первой лиге, а когда он перешел в «Спартак», из элиты вылетели ленинградцы.

Впервые с «Зенитом» Карпин встретился только в мае 1992 года, в дебютном чемпионате России. Тогда «Спартак» гостил на стадионе имени Кирова и уступил 0:2, Карпин отыграл весь матч. Это было единственное поражение красно-белых за весь турнир и первое в российской истории. Интересно, что в 1992-м «Спартак» выиграл чемпионат, а «Зенит» отправился на понижение в первую лигу.

«СЕЛЬТА» НА «ПЕТРОВСКОМ»

В 2000 году Карпин в ранге звезды российского и испанского футбола прилетел в Санкт-Петербург вместе с «Сельтой». Это был финал давно усопшего Кубка Интертото. Победа в нем давала право попасть в Кубок УЕФА, но «Зенит» не справился с галисийским клубом.

Карпин забил петербуржцам в обоих матчах. В Испании гол россиянина помог «Сельте» победить со счетом 2:1, а в ответной игре — вырвать ничью и место в Кубке УЕФА. Сразу после игры местный корреспондент взял у Карпина интервью прямо в центральном круге. Узнаваемая дерзость прослеживалась уже тогда: «Естественно, мы не планировали, что будем проигрывать 0:2, но закончилось все удачно».

ТРЕНЕРСКОЕ СЕРЕБРО

В 2009-м генеральный директор «Спартака» Карпин уволил тренера Лаудрупа и сам занял его место, хотя на тот момент не имел даже лицензии категории А. В том сезоне Валерий Георгиевич вытянул красно-белых аж на второе место, причем этот результат команда обеспечила себе до последнего тура.

В заключительном матче «Спартак» играл в Питере с боровшимся за бронзу «Зенитом». Несмотря на потерю мотивации, команда Карпина дала бой сопернику, но уступила.

Хозяева с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Хусти, однако вдесятером забили два мяча и обеспечили себе бронзовые медали.

КОНФЛИКТ С ДЕНИСОВЫМ

В 2010 году Карпин уже считался полноценным главным тренером с нужной лицензией. Но «Спартак» не смог удержаться даже в зоне Лиги чемпионов и закончил сезон четвертым. Матчи с «Зенитом» оказались разными: на Неве красно-белые упустили победу на 88-й минуте, а в «Лужниках» выиграли. Это октябрьское поражение оказалось первым в сезоне для сине-бело-голубых.

Но запомнился тот матч не единственным голом Дмитрия Комбарова с неоднозначного пенальти, а перепалкой Карпина с полузащитником «Зенита» Денисовым. Конфликт перерос в небольшую потасовку прямо на беговых дорожках, а на пресс-конференции неостывший тренер бросил: «Мальчик, который еще ничего не выиграл, ходит, о чем-то рассказывает, бьет мячом в камеру. Нужно уметь проигрывать, в каком бы клубе ты ни выступал». Добавим, что-то поражение не помешало «Зениту» выиграть чемпионат.

НЕСПОКОЙНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ СЕЗОН

В чемпионате-2011/12 «Спартак» Карпина встречался с «Зенитом» четырежды, и всякий раз матч сопровождался скандалом:

— Перед первой игрой в Питере полузащитник «Зенита» Широков произнес огненную фразу: «Спартак» нам не соперник. После матча болельщики сине-бело-голубых с упоением ее повторяли, ведь «Зенит» забил три безответных мяча.

— Второй матч завершился вничью 2:2, а после игры патрон «Спартак» Леонид Федун обрушился с критикой на арбитра Владимира Казьменко, который перед перерывом удалил Пареху. «Противно! — не скрывал эмоций Федун. — Ведь мы предупреждали, что будет именно так. Стоит нам повести в счете в матче с серьезным соперником, как сразу включается арбитр!».

— Третий матч и гостевую победу «Зенита» затмило столкновение Кержакова с Диканем. Голкипер «Спартака» после того страшного стыка получил черепно-мозговую травму. Форвард «Зенита» не был предупрежден.

— В четвертой игре «Спартак» испортил «Зениту» празднование уже оформленного чемпионства на «Петровском».

Победный гол на 89-й минуте «Спартак» забил в меньшинстве, потому что несколько мгновений назад все тот же судья Казьменко удалил Эменике за празднование гола. Нигериец просто бил себя по руке, но арбитр посчитал этот жест оскорбительным.

МАТЧИ ДЛЯ ВЫСТАВКИ

Последние три встречи Карпина с «Зенитом» в чемпионатах России закончились с одинаковым счетом 4:2 — дважды в пользу сине-бело-голубых, однажды в пользу красно-белых. Как раз последняя на сегодня игра и завершилась победой «Спартака» Карпина в ноябре 2013-го, а спустя несколько месяцев он был уволен. Кстати, тот матч почти никто не увидел своими глазами, так как «Спартак» наказали матчем без зрителей за беспорядки во время кубковой игры с «Шинником».

— В первые 20 минут могли пропустить пять, — откровенничал после той победы Карпин. — Ну, а так, что сказать, повезло, наверное. Переломили игру, начали действовать строже и в принципе играли неплохо, поэтому и выиграли.

«ТВЕНТЕ» «ТРЕШКУ» ОТГРУЗИЛ

Противостояние Карпина с «Зенитом» выходит за пределы газона. Во время работы в «Спартаке» тренер неоднократно критиковал петербургский клуб за агрессивную политику на трансферном рынке:

— С «Зенитом» бороться за футболистов бесполезно — этот клуб тратит столько, сколько надо, чтобы справиться с любым конкурентом, — говорил Карпин в одном из интервью. — Мы, например, не готовы платить 6,5 миллиона за почти 31-летнего Фернанду Мейру, хотя акционеры нашего клуба — и это хочу подчеркнуть — в средствах нас не ограничивали.

Было и такое:

— «Зенит» — чемпион, петербуржцы молодцы, они правильно все делают, привезли Кришито. Но на лавке у них сидят, давайте считать, 23 миллиона — Бруну Алвеш, Лазович — 10 миллионов, Лукович — 9, Розина — 8 Бухаров — 15. 60 с чем-то миллионов евро сидят на лавке. Валерий Карпин

В легендарном разговоре с фанатами после поражения от «Порту» в Лиге Европы семь лет назад Карпин не только твердил, что к нам «Фалькао не поедет», но и задел «Зенит», который в те дни тоже уступил в еврокубках:

— «Твенте» им трешку отгрузил. С Бруну Алвешем и Данни!

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится 11 марта, начало — в 14.00 по московскому времени.