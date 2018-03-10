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11:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви

В воскресенье один из самых популярных российских тренеров встретится с одним из самых популярных российских клубов.

Источник: Спорт-Экспресс

Вспоминаем историю их непростых взаимоотношений.

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»

В чемпионатах СССР Карпин с «Зенитом» не встречался: когда молодой футболист играл за ЦСКА (там он проходил службу в армии), красно-синие выступали в первой лиге, а когда он перешел в «Спартак», из элиты вылетели ленинградцы.

Впервые с «Зенитом» Карпин встретился только в мае 1992 года, в дебютном чемпионате России. Тогда «Спартак» гостил на стадионе имени Кирова и уступил 0:2, Карпин отыграл весь матч. Это было единственное поражение красно-белых за весь турнир и первое в российской истории. Интересно, что в 1992-м «Спартак» выиграл чемпионат, а «Зенит» отправился на понижение в первую лигу.

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«СЕЛЬТА» НА «ПЕТРОВСКОМ»

В 2000 году Карпин в ранге звезды российского и испанского футбола прилетел в Санкт-Петербург вместе с «Сельтой». Это был финал давно усопшего Кубка Интертото. Победа в нем давала право попасть в Кубок УЕФА, но «Зенит» не справился с галисийским клубом.

Карпин забил петербуржцам в обоих матчах. В Испании гол россиянина помог «Сельте» победить со счетом 2:1, а в ответной игре — вырвать ничью и место в Кубке УЕФА. Сразу после игры местный корреспондент взял у Карпина интервью прямо в центральном круге. Узнаваемая дерзость прослеживалась уже тогда: «Естественно, мы не планировали, что будем проигрывать 0:2, но закончилось все удачно».

ТРЕНЕРСКОЕ СЕРЕБРО

В 2009-м генеральный директор «Спартака» Карпин уволил тренера Лаудрупа и сам занял его место, хотя на тот момент не имел даже лицензии категории А. В том сезоне Валерий Георгиевич вытянул красно-белых аж на второе место, причем этот результат команда обеспечила себе до последнего тура.

В заключительном матче «Спартак» играл в Питере с боровшимся за бронзу «Зенитом». Несмотря на потерю мотивации, команда Карпина дала бой сопернику, но уступила.

Хозяева с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Хусти, однако вдесятером забили два мяча и обеспечили себе бронзовые медали.

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КОНФЛИКТ С ДЕНИСОВЫМ

В 2010 году Карпин уже считался полноценным главным тренером с нужной лицензией. Но «Спартак» не смог удержаться даже в зоне Лиги чемпионов и закончил сезон четвертым. Матчи с «Зенитом» оказались разными: на Неве красно-белые упустили победу на 88-й минуте, а в «Лужниках» выиграли. Это октябрьское поражение оказалось первым в сезоне для сине-бело-голубых.

Но запомнился тот матч не единственным голом Дмитрия Комбарова с неоднозначного пенальти, а перепалкой Карпина с полузащитником «Зенита» Денисовым. Конфликт перерос в небольшую потасовку прямо на беговых дорожках, а на пресс-конференции неостывший тренер бросил: «Мальчик, который еще ничего не выиграл, ходит, о чем-то рассказывает, бьет мячом в камеру. Нужно уметь проигрывать, в каком бы клубе ты ни выступал». Добавим, что-то поражение не помешало «Зениту» выиграть чемпионат.

НЕСПОКОЙНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ СЕЗОН

В чемпионате-2011/12 «Спартак» Карпина встречался с «Зенитом» четырежды, и всякий раз матч сопровождался скандалом:

— Перед первой игрой в Питере полузащитник «Зенита» Широков произнес огненную фразу: «Спартак» нам не соперник. После матча болельщики сине-бело-голубых с упоением ее повторяли, ведь «Зенит» забил три безответных мяча.

— Второй матч завершился вничью 2:2, а после игры патрон «Спартак» Леонид Федун обрушился с критикой на арбитра Владимира Казьменко, который перед перерывом удалил Пареху. «Противно! — не скрывал эмоций Федун. — Ведь мы предупреждали, что будет именно так. Стоит нам повести в счете в матче с серьезным соперником, как сразу включается арбитр!».

— Третий матч и гостевую победу «Зенита» затмило столкновение Кержакова с Диканем. Голкипер «Спартака» после того страшного стыка получил черепно-мозговую травму. Форвард «Зенита» не был предупрежден.

— В четвертой игре «Спартак» испортил «Зениту» празднование уже оформленного чемпионства на «Петровском».

Победный гол на 89-й минуте «Спартак» забил в меньшинстве, потому что несколько мгновений назад все тот же судья Казьменко удалил Эменике за празднование гола. Нигериец просто бил себя по руке, но арбитр посчитал этот жест оскорбительным.

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МАТЧИ ДЛЯ ВЫСТАВКИ

Последние три встречи Карпина с «Зенитом» в чемпионатах России закончились с одинаковым счетом 4:2 — дважды в пользу сине-бело-голубых, однажды в пользу красно-белых. Как раз последняя на сегодня игра и завершилась победой «Спартака» Карпина в ноябре 2013-го, а спустя несколько месяцев он был уволен. Кстати, тот матч почти никто не увидел своими глазами, так как «Спартак» наказали матчем без зрителей за беспорядки во время кубковой игры с «Шинником».

— В первые 20 минут могли пропустить пять, — откровенничал после той победы Карпин. — Ну, а так, что сказать, повезло, наверное. Переломили игру, начали действовать строже и в принципе играли неплохо, поэтому и выиграли.

«ТВЕНТЕ» «ТРЕШКУ» ОТГРУЗИЛ

Противостояние Карпина с «Зенитом» выходит за пределы газона. Во время работы в «Спартаке» тренер неоднократно критиковал петербургский клуб за агрессивную политику на трансферном рынке:

— С «Зенитом» бороться за футболистов бесполезно — этот клуб тратит столько, сколько надо, чтобы справиться с любым конкурентом, — говорил Карпин в одном из интервью. — Мы, например, не готовы платить 6,5 миллиона за почти 31-летнего Фернанду Мейру, хотя акционеры нашего клуба — и это хочу подчеркнуть — в средствах нас не ограничивали.

Было и такое:

— «Зенит» — чемпион, петербуржцы молодцы, они правильно все делают, привезли Кришито. Но на лавке у них сидят, давайте считать, 23 миллиона — Бруну Алвеш, Лазович — 10 миллионов, Лукович — 9, Розина — 8 Бухаров — 15. 60 с чем-то миллионов евро сидят на лавке.
Валерий Карпин

В легендарном разговоре с фанатами после поражения от «Порту» в Лиге Европы семь лет назад Карпин не только твердил, что к нам «Фалькао не поедет», но и задел «Зенит», который в те дни тоже уступил в еврокубках:

— «Твенте» им трешку отгрузил. С Бруну Алвешем и Данни!

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится 11 марта, начало — в 14.00 по московскому времени.

ГОША ЧЕРНОВ

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