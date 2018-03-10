Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
В воскресенье один из самых популярных российских тренеров встретится с одним из самых популярных российских клубов.
В воскресенье один из самых популярных российских тренеров встретится с одним из самых популярных российских клубов.
Вспоминаем историю их непростых взаимоотношений.
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ «СПАРТАКА»
Впервые с «Зенитом» Карпин встретился только в мае 1992 года, в дебютном чемпионате России. Тогда «Спартак» гостил на стадионе имени Кирова и уступил 0:2, Карпин отыграл весь матч. Это было единственное поражение
«СЕЛЬТА» НА «ПЕТРОВСКОМ»
В 2000 году Карпин в ранге звезды российского и испанского футбола прилетел в
Карпин забил петербуржцам в обоих матчах. В Испании гол россиянина помог «Сельте» победить со счетом 2:1, а в ответной игре — вырвать ничью и место в Кубке УЕФА. Сразу после игры местный корреспондент взял у Карпина интервью прямо в центральном круге. Узнаваемая дерзость прослеживалась уже тогда: «Естественно, мы не планировали, что будем проигрывать 0:2, но закончилось все удачно».
ТРЕНЕРСКОЕ СЕРЕБРО
В 2009-м генеральный директор «Спартака» Карпин уволил тренера Лаудрупа и сам занял его место, хотя на тот момент не имел даже лицензии категории А. В том сезоне Валерий Георгиевич вытянул
Хозяева с 44-й минуты играли в меньшинстве
КОНФЛИКТ С ДЕНИСОВЫМ
В 2010 году Карпин уже считался полноценным главным тренером с нужной лицензией. Но «Спартак» не смог удержаться даже в зоне Лиги чемпионов и закончил сезон четвертым. Матчи с «Зенитом» оказались разными: на Неве
Но запомнился тот матч не единственным голом Дмитрия Комбарова с неоднозначного пенальти, а перепалкой Карпина с полузащитником «Зенита» Денисовым. Конфликт перерос в небольшую потасовку прямо на беговых дорожках, а на
НЕСПОКОЙНЫЙ ПЕРЕХОДНЫЙ СЕЗОН
В чемпионате-2011/12 «Спартак» Карпина встречался с «Зенитом» четырежды, и всякий раз матч сопровождался скандалом:
— Перед первой игрой в Питере полузащитник «Зенита» Широков произнес огненную фразу: «Спартак» нам не соперник. После матча болельщики
— Второй матч завершился вничью 2:2, а после игры патрон «Спартак» Леонид Федун обрушился с критикой на арбитра Владимира Казьменко, который перед перерывом удалил Пареху. «Противно! — не скрывал эмоций Федун. — Ведь мы предупреждали, что будет именно так. Стоит нам повести в счете в матче с серьезным соперником, как сразу включается арбитр!».
— Третий матч и гостевую победу «Зенита» затмило столкновение Кержакова с Диканем. Голкипер «Спартака» после того страшного стыка получил
Победный гол на 89-й минуте «Спартак» забил в меньшинстве, потому что несколько мгновений назад все тот же судья Казьменко удалил Эменике за празднование гола. Нигериец просто бил себя по руке, но арбитр посчитал этот жест оскорбительным.
МАТЧИ ДЛЯ ВЫСТАВКИ
Последние три встречи Карпина с «Зенитом» в чемпионатах России закончились с одинаковым счетом 4:2 — дважды в пользу
— В первые 20 минут могли пропустить пять, — откровенничал после той победы Карпин. — Ну, а так, что сказать, повезло, наверное. Переломили игру, начали действовать строже и в принципе играли неплохо, поэтому и выиграли.
«ТВЕНТЕ» «ТРЕШКУ» ОТГРУЗИЛ
Противостояние Карпина с «Зенитом» выходит за пределы газона. Во время работы в «Спартаке» тренер неоднократно критиковал петербургский клуб за агрессивную политику на трансферном рынке:
— С «Зенитом» бороться за футболистов бесполезно — этот клуб тратит столько, сколько надо, чтобы справиться с любым конкурентом, — говорил Карпин в одном из интервью. — Мы, например, не готовы платить 6,5 миллиона за почти 31-летнего Фернанду Мейру, хотя акционеры нашего клуба — и это хочу подчеркнуть — в средствах нас не ограничивали.
Было и такое:
— «Зенит» — чемпион, петербуржцы молодцы, они правильно все делают, привезли Кришито. Но на лавке у них сидят, давайте считать, 23 миллиона — Бруну Алвеш, Лазович — 10 миллионов, Лукович — 9, Розина — 8 Бухаров — 15. 60 с
чем-томиллионов евро сидят на лавке.
В легендарном разговоре с фанатами после поражения от «Порту» в Лиге Европы семь лет назад Карпин не только твердил, что к нам «Фалькао не поедет», но и задел «Зенит», который в те дни тоже уступил в еврокубках:
— «Твенте» им трешку отгрузил. С Бруну Алвешем и Данни!
Матч «Ростов» — «Зенит» состоится 11 марта, начало — в 14.00 по московскому времени.
ГОША ЧЕРНОВ