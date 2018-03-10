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00:44 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 марта. Три матча в Уфе, Химках и Саранске пройдут в субботу в 22-м туре чемпионата России по футболу. «Краснодар» сыграет в гостях со столичным «Динамо» и в случае победы до четырех очков сократит отставание от лидера — «Локомотива».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 22, 10.03.2018, 16:30
Динамо М
-Краснодар-

После первого весеннего тура чемпионата, сыгранного неделю назад, именно «Краснодар» стал главным преследователем «Локомотива», победив «Ростов» со счетом 3:1. Команда Игоря Шалимова, укрепив линию полузащиты Олегом Шатовым, вновь показала содержательный и результативный футбол. К тому же кубанцы не выступают в еврокубках и готовились зимой именно к заключительной части чемпионата.

Три гола «Ростову» позволили «Краснодару» вплотную приблизиться к «Спартаку» по забитым мячам в чемпионате (35), а автор дубля Федор Смолов с 12 голами стал единоличным лидером среди бомбардиров. В субботу Смолов сыграет против своей родной команды, где он толком проявить себя не сумел. В первом круге в домашнем матче с «Динамо» (2:0) он отметился дублем.

«Динамо» под руководством уроженца Краснодара Дмитрия Хохлова пытается выбраться из опасной зоны, занимая 13-е место и находясь в зоне переходных матчей. Динамовцы не проигрывают уже три встречи и неплохо укрепили состав зимой, к тому же восстановился после тяжелой травмы и набирает форму лучший бомбардир команды Кирилл Панченко.

Матч начнется на «Арене-Химки» в 16:30 мск, главным арбитром назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

Скрипченко против Семака

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 22, 10.03.2018, 14:00
Уфа
-Анжи-

Субботний игровой день стартует в 14:00 мск в Уфе, где на стадионе «Нефтяник» местный клуб встретится с «Анжи». Хозяева идут на седьмом месте, избавив себя от борьбы за выживание, тогда как махачкалинцы занимают предпоследнюю строчку, пропустив больше всех мячей в лиге — 39. Неделю назад обе команды сыграли вничью (1:1), причем соперником уфимцев также был аутсайдер — «Динамо», а дагестанские футболисты встречались с «Рубином», сумев уйти от поражения на последних секундах.

В первом круге «Анжи» обыграл дома уфимцев со счетом 1:0 благодаря голу Хуана Лескано, отличившегося и в недавнем матче с «Рубином». Победа над «Уфой» стала первой для Вадима Скрипченко во главе «Анжи». В 2000 году белорус выступал за ЦСКА вместе с нынешним наставником «Уфы» Сергеем Семаком.

«Уфа» выиграла пять предыдущих домашних матчей с общим счетом 9:1. Очередную встречу на «Нефтянике» команды Семака обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Тосно» сыграет в Саранске

В 19:00 на стадионе «Старт» в Саранске свой домашний матч начнет «Тосно» — против казанского «Рубина». Команда Дмитрия Парфенова в нынешнем сезоне домашние игры проводит на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, однако из-за непогоды проведение там игры с волжанами стало невозможным. В четвертьфинале Кубка России с «Лучом-Энергией» «Тосно» в конце февраля сыграл на малой арене «Петровского», победив со счетом 2:1.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 22, 10.03.2018, 19:00
Тосно
-Рубин-

Выиграл «Тосно» и у хабаровского СКА в предыдущем матче чемпионата — 1:0, выбравшись из опасной зоны на 12-е место.

Подопечные Курбана Бердыева серьезно изменили состав зимой, опытный тренер получил почти два месяца на подготовку, и от казанцев ожидают прорыва в игре. Пока «Рубин» довольствовался ничьей с «Анжи» и занимает 11-е место, лишь на очко опережая «Тосно». В случае собственной неудачи и победы «Динамо» «Рубин» опустится в зону переходных матчей.

В первом круге «Рубин» победил «Тосно» со счетом 1:0 благодаря мячу Максима Канунникова, который недавно расторг контракт с казанцами и перешел в хабаровский СКА. Главным арбитром матча «Тосно» — «Рубин» назначен Сергей Карасев из Москвы.

22-й тур стартовал в пятницу, когда «Амкар» уступил «Арсеналу» (0:2). В воскресенье встречаются «Ростов» — «Зенит», «Ахмат» — ЦСКА и «Спартак» — «СКА-Хабаровск». Завершится тур в понедельник матчем «Урала» и «Локомотива».

После 21 матча в чемпионате России по футболу лидирует «Локомотив» — 46 очков. 39 очков у «Краснодара», по 38 очков у «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.

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