«Урал» рассчитывает сыграть с «Локомотивом» в 22-м туре РФПЛ в Екатеринбурге
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. «Урал» готовится к проведению матча 22-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. «Урал» готовится к проведению матча 22-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в
Встреча между клубами должна состояться в понедельник в Екатеринбурге, однако ранее портал Sport24 сообщил, что встреча может быть перенесена в Тюмень
«Натуральный газон “СКБ-Банк Арены” находится в пригодном для игры в футбол состоянии, — сказали ТАСС в
Встреча начнется в 17:00 мск.