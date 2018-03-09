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20:48 (мск), источник: ТАСС

«Урал» рассчитывает сыграть с «Локомотивом» в 22-м туре РФПЛ в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. «Урал» готовится к проведению матча 22-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом» в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Урала».

Источник: РИА "Новости"

Встреча между клубами должна состояться в понедельник в Екатеринбурге, однако ранее портал Sport24 сообщил, что встреча может быть перенесена в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе «Урала» «СКБ-Банк Арене».

«Натуральный газон “СКБ-Банк Арены” находится в пригодном для игры в футбол состоянии, — сказали ТАСС в пресс-службе. — По прогнозам синоптиков, температура воздуха в день матча с “Локомотивом” будет около 6 градусов ниже нуля, но не должна опуститься ниже 15 градусов. Мы готовимся принимать “Локомотив” именно на этом стадионе и уже реализовали более 5 тыс. билетов».

Встреча начнется в 17:00 мск.

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