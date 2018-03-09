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20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч рекордов в Уфе: бомбардир Дзюба, пенальти Хомича и самое быстрое удаление

Заурядная игра 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Арсеналом», вынесенная из-за ужасного состояния поля на пермской «Звезде» в Уфу, оказалась неожиданно интересной с точки зрения статистики.

Источник: ПФК "Арсенал"

— Понаблюдать за противостоянием очередного российского клуба Миодрага Божовича с его первой российской командой пришли 1089 человек. Даже декабрьский приезд «Арсенала» в Екатеринбург оказался интересен 1345 зрителям. Справедливости ради, стоит отметить, что на проходившие в Перми «домашние» матчи «Уфы» в сезоне-2014/15 нередко приходило от 200 до 700 человек.

— «Арсенал» продолжил переписывать клубные рекорды. В 21-м туре туляки добились восьмой победы в премьер-лиге (в прошлых сезонах было два раза по семь), забили 21-й гол (в сезоне-2014/15 — 20) и впервые превзошли 30-очковую отметку (31 балл, в прошлом году было 28).

— При этом «канониры» ухудшили и без того аховую статистику пробития пенальти. Артем Дзюба и Эванс Кангва стали седьмым и восьмым футболистами «Арсенала», не забившими 11-метровый в матче чемпионата. Туляки реализовали всего 27,27 процента пенальти (только 3 из 11!) — худший результат среди команд, получавших право на их пробитие минимум дважды.

— Зато Дмитрий Хомич, попавший в стартовый состав «Амкара» только из-за перебора карточек у Артура Нигматуллина, стал всего шестым голкипером, взявшим два удара с «точки». До него таким образом отличались Вениамин Мандрыкин, Илья Близнюк, Юрий Лодыгин, Андрей Синицын и Николай Заболотный.

«Амкар» - «Арсенал» - 0:2 В матче 22-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Амкар» на нейтральном поле в Уфе уступил тульскому «Арсеналу», который в матче первого круга был побеждён красно-чёрными в Туле. При этом голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич парировал два пенальти, а арбитр Вилков удалил двух игроков нашей команды. В Уфе наша команда получила горячую поддержку солидного выездного десанта пермских болельщиков, а также местных любителей футбола, с симпатией относящихся к «Амкара». Увы, результат матча не обрадовал почти всех присутствовавших на стадионе «Нефтяник». Гости открыли счёт уже в дебюте встречи. Решение арбитра назначить пенальти в ворота «Амкара» выглядело небесспорным, но бурные протесты наших футболистов ни к чему не привели. Правда, Дмитрий Хомич, заменивший дисквалифицированного Артура Нигматуллина, парировал удар Артема Дзюбы с «точки», но нападающий «Арсенала» первым успел на добивание. Оказавшись в роли отыгрывающихся, наши футболисты завладели территориальным перевесом. Уже вскоре они могли восстановить равновесие, но после флангового простреле Брауна Форбса Аарон Оланаре пробил чуть неточно. И в дальнейшем он был самым острым в составе «Амкара», но поразить ворота «Арсенала» ни ему, ни кому-то из амкаровцев не удалось. В начале второго тайма у «Амкара» была отличная возможность отыграться, но Форбс, вышедший один на один с вратарём гостей, не смог использовать свой шанс. Вскоре «Амкар» провёл затяжную атаку, в ходе которой мог отличиться трижды, но тулякам каждый раз улыбалась фортуна, в том числе и во время увенчавшего этот эпизод удара Оланаре в перекладину. Но развить серьезный натиск на ворота туляков амкаровцам не удалось. В конце матча страсти на поле закипели, и игра разбилась на эпизоды. И в одном из них красную карточку за удар соперника ногой получил Фегор Огуде. А ещё через несколько минут «Амкар» остался вдевятером -  в своей штрафной сыграл рукой Дмитрий Белоруков. Дмитрий Хомич сотворил маленькое чудо, отбив второй пенальти в матче – на этот раз он парировал удар Кангва. Однако вскоре гости забили-таки второй гол – он на свету Ткачева, которому ассистировал Дзюба. #АмкарАрсенал

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— Правда, Дзюба первым успел на добивание и отправил в ворота 88-й мяч в чемпионатах страны, что позволило ему забраться, наконец, в десятку лучших снайперов, обогнав Егора Титова. Напомним, что отметка 100 голов покорилась всего шести футболистам: Олегу Веретенникову (143), Александру Кержакову (139), Дмитрию Кириченко (129), Дмитрию Лоськову (120), Роману Павлюченко (104) и Сергею Семаку (102).

— 29-летний форвард забил в премьер-лиге уже за пятый клуб (раньше были «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Зенит»). Рекордсмен Спартак Гогниев радовал голами болельщиков семи команд. За шесть клубов забивали Игорь Лебеденко, Алексей Медведев, Максим Бузникин, Дмитрий Смирнов и принявший участие в этой игре Игорь Шевченко.

— Позже Артем помог установить личный рекорд еще одному арендованному «Арсеналом» (правда, у ЦСКА) игроку. Для Сергея Ткачева сегодняшний гол стал пятым в текущем чемпионате. Это на гол больше, чем в сезоне-2014/15 в футболке «Кубани». По три раза он отличался в чемпионатах-2013/14 и 2015/16.

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— Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде умудрился получить красную карточку через три минуты после выхода на замену в середине второго тайма. Так быстро удалиться в текущем чемпионате не получалось ни у одного футболиста. А отправившийся в раздевалку вслед за нигерийцем Дмитрий Белоруков вывел красно-черных в лидеры сезона по красным карточкам.

— Пермяков удаляли четыре раза (ранее досрочно покидали поле Брайн Идову и Николай Зайцев), по три красные карточки получили игроки «Спартака», «Зенита», «Ахмата» и «Тосно». А вот «Локомотив», «Уфа», «Арсенал», «Ростов» и «Динамо» в меньшинстве пока не играли вовсе.

— «Амкар» остался на последнем месте по очкам, набранным на своем поле (девять), на один балл отставая от «Тосно» и «СКА-Хабаровск». «Арсенал» поднялся на шестое «гостевое» место (14 очков), проигрывая только пятерке грандов.

— Наконец, отметился и арбитр Михаил Вилков. Нижегородец сравнялся по числу удалений в текущем чемпионате с Владимиром Сельдяковым, судившим прошлый матч «Амкара» в Санкт-Петербурге. Каждый из них по четыре раза доставал красную карточку, но Вилков три раза выгонял футболистов с поля напрямую, а не за второе предупреждение. По назначенным пенальти (пять) Михаил вышел на второе место после Сергея Лапочкина (у питерца — шесть). Правда, Михаил работал на 12 играх, а Сергей — на 14.

Амкар 0:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
9.03.2018, 14:00 Зрители: 1089 основной раунд: 22-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Вадим Евсеев Миодраг Божович
Голы
24 Артем Дзюба 11′
11 Сергей Ткачев (А. Дзюба, К. Комбаров) 83′
Нереализованные пенальти
24 А. Дзюба 11′
10 Э. Кангва 81′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Михаил Сиваков 18
Брайн Оладапо Идову 19
68′ 80′ Дмитрий Белоруков 41
Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
Михаил Гащенков 17
Аарон Самуэль Оланаре 80
80′ Александр Рязанцев 91
Иван Мельников 32
61′ Браун Фелисио Форбс 26
Дарко Бодул 9
74′ Саид Эззатоллахи 66
76′ Фегор Огуде 8
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
23 Игорь Горбатенко
24 Артем Дзюба 68′
8 Гиа Григалава 6′
21 Виктор Альварес
10 Эванс Кангва 87′ 57′
88 Игорь Шевченко
18 Лука Джорджевич 78′
7 Кантемир Берхамов
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 3
8 Фолы 6
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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