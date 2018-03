Матч рекордов в Уфе: бомбардир Дзюба, пенальти Хомича и самое быстрое удаление

«Амкар» - «Арсенал» - 0:2 В матче 22-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Амкар» на нейтральном поле в Уфе уступил тульскому «Арсеналу», который в матче первого круга был побеждён красно-чёрными в Туле. При этом голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич парировал два пенальти, а арбитр Вилков удалил двух игроков нашей команды. В Уфе наша команда получила горячую поддержку солидного выездного десанта пермских болельщиков, а также местных любителей футбола, с симпатией относящихся к «Амкара». Увы, результат матча не обрадовал почти всех присутствовавших на стадионе «Нефтяник». Гости открыли счёт уже в дебюте встречи. Решение арбитра назначить пенальти в ворота «Амкара» выглядело небесспорным, но бурные протесты наших футболистов ни к чему не привели. Правда, Дмитрий Хомич, заменивший дисквалифицированного Артура Нигматуллина, парировал удар Артема Дзюбы с «точки», но нападающий «Арсенала» первым успел на добивание. Оказавшись в роли отыгрывающихся, наши футболисты завладели территориальным перевесом. Уже вскоре они могли восстановить равновесие, но после флангового простреле Брауна Форбса Аарон Оланаре пробил чуть неточно. И в дальнейшем он был самым острым в составе «Амкара», но поразить ворота «Арсенала» ни ему, ни кому-то из амкаровцев не удалось. В начале второго тайма у «Амкара» была отличная возможность отыграться, но Форбс, вышедший один на один с вратарём гостей, не смог использовать свой шанс. Вскоре «Амкар» провёл затяжную атаку, в ходе которой мог отличиться трижды, но тулякам каждый раз улыбалась фортуна, в том числе и во время увенчавшего этот эпизод удара Оланаре в перекладину. Но развить серьезный натиск на ворота туляков амкаровцам не удалось. В конце матча страсти на поле закипели, и игра разбилась на эпизоды. И в одном из них красную карточку за удар соперника ногой получил Фегор Огуде. А ещё через несколько минут «Амкар» остался вдевятером - в своей штрафной сыграл рукой Дмитрий Белоруков. Дмитрий Хомич сотворил маленькое чудо, отбив второй пенальти в матче – на этот раз он парировал удар Кангва. Однако вскоре гости забили-таки второй гол – он на свету Ткачева, которому ассистировал Дзюба. #АмкарАрсенал

