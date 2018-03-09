Матч рекордов в Уфе: бомбардир Дзюба, пенальти Хомича и самое быстрое удаление
Заурядная игра 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Арсеналом», вынесенная
Заурядная игра 22-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Арсеналом», вынесенная
— Понаблюдать за противостоянием очередного российского клуба Миодрага Божовича с его первой российской командой пришли 1089 человек. Даже декабрьский приезд «Арсенала» в Екатеринбург оказался интересен 1345 зрителям. Справедливости ради, стоит отметить, что на проходившие в Перми «домашние» матчи «Уфы» в сезоне-2014/15 нередко приходило от 200 до 700 человек.
— «Арсенал» продолжил переписывать клубные рекорды. В 21-м туре туляки добились восьмой победы в
— При этом «канониры» ухудшили и без того аховую статистику пробития пенальти. Артем Дзюба и Эванс Кангва стали седьмым и восьмым футболистами «Арсенала», не забившими 11-метровый в матче чемпионата. Туляки реализовали всего 27,27 процента пенальти (только 3 из 11!) — худший результат среди команд, получавших право на их пробитие минимум дважды.
— Зато Дмитрий Хомич, попавший в стартовый состав «Амкара» только
— Правда, Дзюба первым успел на добивание и отправил в ворота 88-й мяч в чемпионатах страны, что позволило ему забраться, наконец, в десятку лучших снайперов, обогнав Егора Титова. Напомним, что отметка 100 голов покорилась всего шести футболистам: Олегу Веретенникову (143), Александру Кержакову (139), Дмитрию Кириченко (129), Дмитрию Лоськову (120), Роману Павлюченко (104) и Сергею Семаку (102).
— 29-летний форвард забил в
— Позже Артем помог установить личный рекорд еще одному арендованному «Арсеналом» (правда, у ЦСКА) игроку. Для Сергея Ткачева сегодняшний гол стал пятым в текущем чемпионате. Это на гол больше, чем в сезоне-2014/15 в футболке «Кубани». По три раза он отличался в чемпионатах-2013/14 и 2015/16.
— Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде умудрился получить красную карточку через три минуты после выхода на замену в середине второго тайма. Так быстро удалиться в текущем чемпионате не получалось ни у одного футболиста. А отправившийся в раздевалку вслед за нигерийцем Дмитрий Белоруков вывел
— Пермяков удаляли четыре раза (ранее досрочно покидали поле Брайн Идову и Николай Зайцев), по три красные карточки получили игроки «Спартака», «Зенита», «Ахмата» и «Тосно». А вот «Локомотив», «Уфа», «Арсенал», «Ростов» и «Динамо» в меньшинстве пока не играли вовсе.
— «Амкар» остался на последнем месте по очкам, набранным на своем поле (девять), на один балл отставая от «Тосно» и «СКА-Хабаровск». «Арсенал» поднялся на шестое «гостевое» место (14 очков), проигрывая только пятерке грандов.
— Наконец, отметился и арбитр Михаил Вилков. Нижегородец сравнялся по числу удалений в текущем чемпионате с Владимиром Сельдяковым, судившим прошлый матч «Амкара» в
|Вадим Евсеев
|Миодраг Божович
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)