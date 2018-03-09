«Тосно» имеет задолженность перед шестью футболистами брянского «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Семерых футболистов перевели из «Тосно» в «Динамо», когда в Государственную думу от Брянской области избирался главный спонсор клуба из Ленинградской области — Борис Пайкин. Он пообещал поднять брянское «Динамо» и привезти хороших футболистов, чтобы команда начала лучше играть. Руководство «Тосно» решило выступить с предложением о переходе футболистов, которые были заиграны за клуб.

С «Динамо» игроки подписали контракты на минимальных условиях, потому что остальную сумму, обещанную футболистам за переход, обязался выплатить Пайкин. До октября 2017 года зарплату платили исправно, после сразу же начались перебои.