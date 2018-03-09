Дзюба в «Арсенале»: два матча — три результативных действия
Тульская команда добилась второй весенней победы подряд, переиграв на выезде «Амкар». Решающий мяч записал на свой счет новичок Артем Дзюба.
Тульская команда добилась второй весенней победы подряд, переиграв на выезде «Амкар». Решающий мяч записал на свой счет новичок Артем Дзюба.
ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ
«Арсенал» весной стал одной из самых любопытных команд «второго эшелона». Турнирное положение намекает на то, что тульский коллектив вполне способен зацепиться за шестую строчку, которая при определенных раскладах подарит путевку в еврокубки. Появление зимой Артема Дзюбы (а также Ивана Новосельцева, пока не набравшего оптимальные кондиции) сделало и без того крепкий состав еще сильнее по именам и помогло захватить клубу немалую часть информационного пространства.
Свой статус команда Миодрага Божовича пока оправдывает. В первом весеннем туре она одержала домашнюю победу над «Ахматом» (1:0), а Дзюба отметился голевой скидкой на Чаушича. Правда, тому эпизоду предшествовало не самое красивое поведение футболистов «Арсенала», перехвативших мяч возле чужой штрафной у получившего повреждение и соответственного не сопротивлявшегося хавбека грозненцев Иванова.
Теперь вот туляки выиграли еще раз. Вновь в том числе благодаря активным действиям Дзюбы. Только и на этот раз не обошлось без споров и рассуждений о справедливости: победный гол Артем забил после пенальти, который самостоятельно заработал, но которого вполне могло и не быть. Главный арбитр матча Михаил Вилков углядел фол Занева на форварде «Арсенала», хотя если нарушение и было (в чем также есть сомнения), то, похоже, за пределами штрафной.
11-метровый Дзюба исполнил неважно — Хомич среагировал на не самый сложный удар. Только помочь голкиперу из партнеров на отскоке никто не успел — нападающий «Арсенала» добил мяч в сетку.
ЕЩЕ ОДИН ПОДВИГ ОТ ХОМИЧА
Во второй половине первого тайма, да и после перерыва, «Амкар» отчаянно пытался отыграться. Лез большими силами вперед, рисковал.
В концовке «Амкар» еще и сам себя досрочно похоронил, заработав два удаления. Сначала
Хомич выступил единственным героем в составе номинальных хозяев и отразил второй подряд 11-метровый — на этот раз от Кангва. Впрочем, «Амкар» уже окончательно рассыпался и все равно пропустил еще раз. Дзюба опять записал на свой счет результативное действие, классно скинув мяч под удар Ткачеву. Этот гол получился красивым и действительно бесспорным, в отличие от двух предыдущих, забитых «Арсеналом» в этом году.
ЦИФРЫ
2 пенальти в этом матче отразил голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич, который вынужденно появился на поле
3 минуты успел провести на поле Федор Огуде перед удалением.
27 процентов пенальти забили футболисты «Арсенала» в премьер-лиге: лишь 3 из 11.
88-й гол в
ЦИТАТЫ
Вадим ЕВСЕЕВ, исполняющий обязанности главного тренера «Амкара»:
Судейство? Есть специальные органы, которые дадут оценку работе арбитра. Я комментирую только действия своей команды. Хомич известен своими способностями отражать 11-метровые, делал это в составах разных команд. Мы рады за него — вышел в непростой момент и сыграл достойно. Впрочем, как и вся команда. Просто возникли отдельные эпизоды,
из-закоторых мы и проиграли.
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
Думаю, что в первом тайме мы играли лучше, держали мяч. После перерыва возник отрезок на 15 минут, когда «Амкар» создавал хорошие моменты. Но мы победили заслуженно. Дзюба сыграл очень хорошо в этом матче.
|Вадим Евсеев
|Миодраг Божович
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)