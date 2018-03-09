Дзюба в «Арсенале»: два матча — три результативных действия

Источник: ФК "Амкар"

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ

«Арсенал» весной стал одной из самых любопытных команд «второго эшелона». Турнирное положение намекает на то, что тульский коллектив вполне способен зацепиться за шестую строчку, которая при определенных раскладах подарит путевку в еврокубки. Появление зимой Артема Дзюбы (а также Ивана Новосельцева, пока не набравшего оптимальные кондиции) сделало и без того крепкий состав еще сильнее по именам и помогло захватить клубу немалую часть информационного пространства.

Свой статус команда Миодрага Божовича пока оправдывает. В первом весеннем туре она одержала домашнюю победу над «Ахматом» (1:0), а Дзюба отметился голевой скидкой на Чаушича. Правда, тому эпизоду предшествовало не самое красивое поведение футболистов «Арсенала», перехвативших мяч возле чужой штрафной у получившего повреждение и соответственного не сопротивлявшегося хавбека грозненцев Иванова.

Теперь вот туляки выиграли еще раз. Вновь в том числе благодаря активным действиям Дзюбы. Только и на этот раз не обошлось без споров и рассуждений о справедливости: победный гол Артем забил после пенальти, который самостоятельно заработал, но которого вполне могло и не быть. Главный арбитр матча Михаил Вилков углядел фол Занева на форварде «Арсенала», хотя если нарушение и было (в чем также есть сомнения), то, похоже, за пределами штрафной.

11-метровый Дзюба исполнил неважно — Хомич среагировал на не самый сложный удар. Только помочь голкиперу из партнеров на отскоке никто не успел — нападающий «Арсенала» добил мяч в сетку.

ЕЩЕ ОДИН ПОДВИГ ОТ ХОМИЧА

Во второй половине первого тайма, да и после перерыва, «Амкар» отчаянно пытался отыграться. Лез большими силами вперед, рисковал. Кое-какие моменты появлялись: например, арендованный у ЦСКА Оланаре сотряс перекладину, а Гащенков не смог переиграть Левашова, хотя бил в упор. Но давление пермяков все равно было недостаточным. Было им тяжело: много отсутствующих из-за травм и дисквалификаций игроков, холод, нехватка поддержки родных болельщиков. Ведь матч, напомним, из-за плохого качества поля в Перми перенесли в Уфу.

В концовке «Амкар» еще и сам себя досрочно похоронил, заработав два удаления. Сначала только-только вышедший на замену Огуде грубо въехал в ногу Ткачеву, а четыре минуты спустя Белоруков зачем-то в собственной штрафной начал играть в волейбол, привез еще один пенальти и отправился отдыхать.

Хомич выступил единственным героем в составе номинальных хозяев и отразил второй подряд 11-метровый — на этот раз от Кангва. Впрочем, «Амкар» уже окончательно рассыпался и все равно пропустил еще раз. Дзюба опять записал на свой счет результативное действие, классно скинув мяч под удар Ткачеву. Этот гол получился красивым и действительно бесспорным, в отличие от двух предыдущих, забитых «Арсеналом» в этом году.

ЦИФРЫ

2 пенальти в этом матче отразил голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич, который вынужденно появился на поле из-за дисквалификации основного вратаря команды Артура Нигматуллина.

3 минуты успел провести на поле Федор Огуде перед удалением.

27 процентов пенальти забили футболисты «Арсенала» в премьер-лиге: лишь 3 из 11.

88-й гол в премьер-лиге записал на свой счет Дзюба, выйдя на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России. Нападающий «Арсенала» обогнал по числу забитых мячей Егора Титова (87) и вплотную приблизился Валерию Есипову (89).

ЦИТАТЫ

Вадим ЕВСЕЕВ, исполняющий обязанности главного тренера «Амкара»:

Судейство? Есть специальные органы, которые дадут оценку работе арбитра. Я комментирую только действия своей команды. Хомич известен своими способностями отражать 11-метровые, делал это в составах разных команд. Мы рады за него — вышел в непростой момент и сыграл достойно. Впрочем, как и вся команда. Просто возникли отдельные эпизоды, из-за которых мы и проиграли.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»: