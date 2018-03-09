Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Уфе и являвшаяся домашней для «Амкара», завершилась со счетом 2:0 в пользу туляков. Первый мяч на 11-й минуте забил Артем Дзюба, добивший мяч в сетку после того, как его же удар с пенальти парировал голкипер пермяков Дмитрий Хомич. Этот гол стал дебютным для Дзюбы в составе «Арсенала» после его перехода из санкт-петербургского «Зенита» в конце января. На 83-й минуте Сергей Ткачев удвоил преимущество «оружейников», отличившись с передачи Дзюбы.