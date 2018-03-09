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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» обыграли пермский «Амкар» в матче 22-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Уфе и являвшаяся домашней для «Амкара», завершилась со счетом 2:0 в пользу туляков. Первый мяч на 11-й минуте забил Артем Дзюба, добивший мяч в сетку после того, как его же удар с пенальти парировал голкипер пермяков Дмитрий Хомич. Этот гол стал дебютным для Дзюбы в составе «Арсенала» после его перехода из санкт-петербургского «Зенита» в конце января. На 83-й минуте Сергей Ткачев удвоил преимущество «оружейников», отличившись с передачи Дзюбы.

На 81-й минуте замбийский нападающий «Арсенала» Эванс Кангва не реализовал пенальти — вновь удар отразил Хомич.

«Амкар» заканчивал игру вдевятером: на 77-й минуте спустя три минуты после выхода на замену прямую красную карточку получил нигерийский полузащитник Фегор Огуде, а еще через три минуты за вторую желтую карточку был удален с поля защитник Дмитрий Белоруков.

Ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон пермского стадиона «Звезда» не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего «Амкар» не может проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации.

«Арсенал», набравший 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Амкар» с 22 баллами располагается на 14-й позиции.

Амкар 0:2
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
9.03.2018, 14:00 Зрители: 1089 основной раунд: 22-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Вадим Евсеев Миодраг Божович
Голы
24 Артем Дзюба 11′
11 Сергей Ткачев (А. Дзюба, К. Комбаров) 83′
Нереализованные пенальти
24 А. Дзюба 11′
10 Э. Кангва 81′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Михаил Сиваков 18
Брайн Оладапо Идову 19
68′ 80′ Дмитрий Белоруков 41
Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
Михаил Гащенков 17
Аарон Самуэль Оланаре 80
80′ Александр Рязанцев 91
Иван Мельников 32
61′ Браун Фелисио Форбс 26
Дарко Бодул 9
74′ Саид Эззатоллахи 66
76′ Фегор Огуде 8
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
23 Игорь Горбатенко
24 Артем Дзюба 68′
8 Гиа Григалава 6′
21 Виктор Альварес
10 Эванс Кангва 87′ 57′
88 Игорь Шевченко
18 Лука Джорджевич 78′
7 Кантемир Берхамов
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 3
8 Фолы 6
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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