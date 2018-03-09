Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Уфе и являвшаяся домашней для «Амкара», завершилась со счетом 2:0 в пользу туляков. Первый мяч на 11-й минуте забил Артем Дзюба, добивший мяч в сетку после того, как его же удар с пенальти парировал голкипер пермяков Дмитрий Хомич. Этот гол стал дебютным для Дзюбы в составе «Арсенала» после его перехода из санкт-петербургского «Зенита» в конце января. На 83-й минуте Сергей Ткачев удвоил преимущество «оружейников», отличившись с передачи Дзюбы.
На 81-й минуте замбийский нападающий «Арсенала» Эванс Кангва не реализовал пенальти — вновь удар отразил Хомич.
«Амкар» заканчивал игру вдевятером: на 77-й минуте спустя три минуты после выхода на замену прямую красную карточку получил нигерийский полузащитник Фегор Огуде, а еще через три минуты за вторую желтую карточку был удален с поля защитник Дмитрий Белоруков.
Ранее совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон пермского стадиона «Звезда» не соответствующим принятым стандартам, вследствие чего «Амкар» не может проводить домашние матчи в Перми вплоть до исправления ситуации.
«Арсенал», набравший 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Амкар» с 22 баллами располагается на 14-й позиции.