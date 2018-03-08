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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Через 5−10 лет хотел бы работать тренером ПСЖ

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о времени в «Пари Сен-Жермен», за который он выступал в бытность игроком.

Источник: РИА "Новости"

«Обидно, что провёл в «ПСЖ» всего год.

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Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нём.

Где вижу себя через 5−10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило", — сказал Семак в интервью Goal.

Семак играл за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

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