Семак: Через 5−10 лет хотел бы работать тренером ПСЖ

Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нём.



Где вижу себя через 5−10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило", — сказал Семак в интервью Goal.



Семак играл за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.