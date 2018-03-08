Черышев: Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза

Источник: РИА "Новости"

Слова эксперта приводит RT.

«Безусловно, Роберто Манчини — выдающийся тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза.

Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьезных результатов.

Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании — он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места, — сказал Черышев.