Черышев: Разногласия между футболистами «Зенита» бросаются в глаза
Бывший полузащитник национальной команды России по футболу и
Бывший полузащитник национальной команды России по футболу и
Слова эксперта приводит RT.
«Безусловно, Роберто Манчини — выдающийся тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза.
Кроме того, в «Зените» происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк — без него очень сложно добиваться серьезных результатов.
Больно смотреть на то, что сейчас происходит в
Ранее Черышев рассказал о главной проблеме российского футбола.